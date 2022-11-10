https://uz.sputniknews.ru/20221110/kazaxstan-i-uzbekistan-budut-sovmestno-pererabatyvat-selxozproduktsiyu-29845967.html
Казахстан и Узбекистан будут совместно перерабатывать сельхозпродукцию
Казахстан и Узбекистан будут совместно перерабатывать сельхозпродукцию
Создание агрокластеров по переработке овощей и зерна обсудили на встрече министры сельского хозяйства двух стран.
2022-11-10T08:07+0500
2022-11-10T08:07+0500
2022-11-10T08:09+0500
общество
казахстан
узбекистан
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26570705_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_b88c6ff63c1fd8b204b56384c9af98b7.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов встретился со своим казахстанским коллегой Ерболом Карашукеевым.Чиновники обсудили реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.В настоящее время в Узбекистане действуют три проекта с привлечением казахстанского капитала общей стоимостью $101,3 млн – это создание холодильных помещений и запуск агрокластеров в Наманганской области.Обсудили министры проекты по совместному выращиванию сельхозкультур в Казахстане для дальнейшей поставки в Узбекистан, а также контракты на закупку казахской стороной ранних сортов овощей, зелени и картофеля, создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна.Читайте также: Владимир Норов принял нового посла Казахстана
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26570705_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_91b799926e2d6e4fd62ea832463e12f2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агрокластеры казахстан узбекистан министр сельского хозяйства ербол карашукеев азиз воитов
агрокластеры казахстан узбекистан министр сельского хозяйства ербол карашукеев азиз воитов
Казахстан и Узбекистан будут совместно перерабатывать сельхозпродукцию
08:07 10.11.2022 (обновлено: 08:09 10.11.2022)
Создание агрокластеров по переработке овощей и зерна обсудили на встрече министры сельского хозяйства двух стран.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов встретился со своим казахстанским коллегой Ерболом Карашукеевым.
Чиновники обсудили реализацию совместных проектов, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
В настоящее время в Узбекистане действуют три проекта с привлечением казахстанского капитала общей стоимостью $101,3 млн – это создание холодильных помещений и запуск агрокластеров в Наманганской области.
Обсудили министры проекты по совместному выращиванию сельхозкультур в Казахстане для дальнейшей поставки в Узбекистан, а также контракты на закупку казахской стороной ранних сортов овощей, зелени и картофеля, создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна.