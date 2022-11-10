https://uz.sputniknews.ru/20221110/kazaxstan-i-uzbekistan-budut-sovmestno-pererabatyvat-selxozproduktsiyu-29845967.html

Казахстан и Узбекистан будут совместно перерабатывать сельхозпродукцию

Казахстан и Узбекистан будут совместно перерабатывать сельхозпродукцию

Создание агрокластеров по переработке овощей и зерна обсудили на встрече министры сельского хозяйства двух стран.

2022-11-10T08:07+0500

2022-11-10T08:07+0500

2022-11-10T08:09+0500

общество

казахстан

узбекистан

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов встретился со своим казахстанским коллегой Ерболом Карашукеевым.Чиновники обсудили реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.В настоящее время в Узбекистане действуют три проекта с привлечением казахстанского капитала общей стоимостью $101,3 млн – это создание холодильных помещений и запуск агрокластеров в Наманганской области.Обсудили министры проекты по совместному выращиванию сельхозкультур в Казахстане для дальнейшей поставки в Узбекистан, а также контракты на закупку казахской стороной ранних сортов овощей, зелени и картофеля, создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна.Читайте также: Владимир Норов принял нового посла Казахстана

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агрокластеры казахстан узбекистан министр сельского хозяйства ербол карашукеев азиз воитов