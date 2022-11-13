https://uz.sputniknews.ru/20221113/kitay-proshel-put-ot-kulturnoy-revolyutsii-k-kulture-kak-orujiyu-29940308.html

Китай прошел путь от культурной революции к культуре как оружию

Китай прошел путь от культурной революции к культуре как оружию

В КНР признали неразрывную связь экономики и культуры.

2022-11-13T14:19+0500

2022-11-13T14:19+0500

2022-11-13T14:19+0500

колумнисты

китай

революция

культура

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26184435_0:197:2945:1853_1920x0_80_0_0_d2a12ccaf637c6dbecd0241db59e5634.jpg

Это, конечно, выглядит как чистая теория, но за ней чистая практика — китайская и не только.Речь, понятно, об итогах XX съезда Компартии Китая. Съезд вообще-то завершился 22 октября, далее партийные СМИ начали подробный разбор его результатов, перечисляя одну тему за другой, — но до культуры дело дошло вот только сейчас. И тут сразу видишь что-то родное, когда на культуру обращают внимание по остаточному принципу во всех смыслах.Хотя в сегодняшней России это не совсем так: культура вдруг оказалась очень даже важной для национального выживания — по крайней мере это видно на уровне общественной дискуссии. И, кстати, отголоски нашей дискуссии слышны и в том разговоре, до которого дошло наконец дело в китайских СМИ.Публикации такого рода строятся на стандартном принципе: что сказал на съезде (и до него, и после) глава государства и что к этому добавляют в виде комментария именитые деятели культуры. Если говорить о цитатах из Си Цзиньпина, то есть такая, со множеством смыслов: "Социализм — это не о материальных потребностях и не о культурном обнищании".Что вообще такое в устах современных китайских руководителей социализм — отдельный разговор, но в любом случае речь о некоем идеале. И смысл цитаты можно в том числе понять так: нельзя, чтобы развитие любой страны свелось к росту материального благосостояния при культурном отупении. Такой стране рано или поздно будет плохо.А вот интересная мысль от профессора Гао Хунцуня из Академии госуправления: самые высокотехнологичные из производств нуждаются в поддержке отраслей креативного дизайна, а корни последних — в культуре.Вообще-то, нужно хорошо разбираться в том, как эти отрасли работают, чтобы понять профессора Гао. Но здесь надо вспомнить минимум две великие эпохи: советскую и европейскую, где такой же принцип работал в полной мере. Это наши шестидесятые, век молодых технических гениев, к которым в Дубну, новосибирский Академгородок и в другие научные "инкубаторы" постоянно наезжали великие поэты, музыканты, прозаики, безумцы со сдвигом в космизм и многие прочие. Корни наших сегодняшних технических достижений в том числе и в бурном росте культуры того времени, а наши технари того поколения эту культуру поглощали с жадностью, да что там — и сами были ее частью. Точно так же взлет европейской науки в эпоху Возрождения был тесно связан со взлетом культуры — просто потому, что ученые были одновременно и художниками, поэтами, философами и так далее. То есть великие изобретения в великие эпохи почему-то возникают взрывом на стыке наук и искусств.Кстати, в Китае тоже так было. Как минимум две великие династии — танская и сунская — показали неразрывность роста технологий и культуры. И сегодня в Пекине об этом тоже, конечно, упоминают.Для того чтобы вся эта система работала, нужна одна простая вещь — деньги. И вот что-что, а деньги китайская культура у государства просто так не клянчит, а производит сама, по той простой причине, что, став богаче, человек неизбежно тратит свои деньги в том числе и на удовольствия. И вот сегодня, по официальным данным, вся культурная индустрия в стране производит добавленной стоимости на 250 миллиардов долларов, подрастая с 2012 года (момента прихода к власти председателя Си) ежегодно на 12,1 процента. В 2020 году культура производила 4,43 процента ВВП Китая, одной из двух первых экономик мира.Гиперзвуковое отставание США от России и Китая: хроническая формаЭто работает, прежде всего меняя людей. Неважно, что в стране 5772 музея или сколько сотен библиотек открылось в прошлом году; важно, что библиотеки посетили 746 миллионов читателей — на 71,8 процента больше, чем во все том же 2012-м. И с музеями тоже все хорошо.А роль государства — это интересная тема. Оно инвестирует в инфраструктуру культуры во всех ее смыслах. И свобода творчества — часть такой инфраструктуры. Конечно, основа всего — это почитание, официальное и не очень, традиционных ценностей, тем более что традициям этак пять тысяч лет. Но почитание не означает искусственной консервации: вот хотя бы в музыке цветет и классика (своя и европейская), и рок, и нью-эйдж, и рэп — в том числе монгольский, уйгурский и прочий. И как-то никто не давит абсолютно модернистские направления танца, так же как и "танец с портсигаром" из XIX века народности И (провинция Юньнань, танец можете посмотреть сами).Конечно, китайцы очень внимательно следят за нашими сегодняшними и слегка нам уже надоевшими дискуссиями на тему "поменять всю художественную элиту". Притом что в России предлагают нечто до боли знакомое и простое: создать комиссии правильно мыслящих патриотов, которые бы цензурировали всю культуру, как будто такой подход не провалился уже в СССР, сделав оппонентами режима большую часть творческой публики.Но в любом случае в Китае понимают, что (далее цитата из "Жэньминь жибао") "страна берет на себя новые миссии и встречается с новыми вызовами в новую эру". Проще говоря, на страну напали, и ее не просто выживание, а глобальная победа зависит и от того, насколько сильна та самая инфраструктура культуры, то есть того, что делает человеческую жизнь осмысленной, полной красоты и стоящей того, чтобы за нее воевать.Гений спецопераций Джейсон Борн из романов Роберта Ладлэма любил говорить: "Отдых — это оружие". В этом смысле культура тоже оружие — вот для нас сегодня и для китайцев тоже. Как и уничтожение культуры — это оружие наших противников.Кстати, в материале, о котором речь, есть еще много хороших мыслей — типа "общество, лишенное понимания своей культурной идентичности и живущее чужими историческими нарративами, столкнется с кризисом". Это про Украину или еще кого-то? И дальше: Китай "позволил миру увидеть альтернативу среди современных цивилизаций... Провалятся стереотипные взгляды, согласно которым все цивилизации должны следовать определенным и одинаковым линейным нормам".Позволил миру — и молодец, а дальше мы сами разбираемся, каким нормам и как мы будем следовать.Читайте также:Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию РоссииВавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

китай прошел от культурной революции к культуре как оружию кнр культура оружие пропаганда съезд мнение эксперта россия государство мягкая сила