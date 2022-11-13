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"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото
В субботу прошел финал чемпионата республики по футболу.
2022-11-13T15:05+0500
2022-11-13T15:05+0500
спорт
фк "пахтакор"
чемпионат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Вчера футбольный клуб "Пахтакор" уже в 15-й раз занял первое место на чемпионате Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.В заключительном туре первенства страны "Пахтакор" переиграл "Бунедкор" со счетом 2:0. Второе место турнира заняла команда "Навбахор", третье — "Насаф".Ранее в столице наградили парасборную Узбекистана по футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира.Читайте также:Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГДавлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
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чемпионат узбекистана по футболу итоги результаты кто победил команды пахтакор победили счет финал футбол матч ташкент где когда
чемпионат узбекистана по футболу итоги результаты кто победил команды пахтакор победили счет финал футбол матч ташкент где когда

"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото

15:05 13.11.2022
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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В субботу на стадионе "Жар" прошел финал чемпионата республики по футболу.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Вчера футбольный клуб "Пахтакор" уже в 15-й раз занял первое место на чемпионате Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В заключительном туре первенства страны "Пахтакор" переиграл "Бунедкор" со счетом 2:0. Второе место турнира заняла команда "Навбахор", третье — "Насаф".
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
Пахтакор стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Ранее в столице наградили парасборную Узбекистана по футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира.
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