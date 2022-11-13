"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В субботу на стадионе "Жар" прошел финал чемпионата республики по футболу.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Вчера футбольный клуб "Пахтакор" уже в 15-й раз занял первое место на чемпионате Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В заключительном туре первенства страны "Пахтакор" переиграл "Бунедкор" со счетом 2:0. Второе место турнира заняла команда "Навбахор", третье — "Насаф".
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията Ташкента"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Ранее в столице наградили парасборную Узбекистана по футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира.
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