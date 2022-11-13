https://uz.sputniknews.ru/20221113/paxtakor-stal-chempionom-uzbekistana-v-15-y-raz--foto--29942395.html

"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото

"Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото

В субботу прошел финал чемпионата республики по футболу.

2022-11-13T15:05+0500

2022-11-13T15:05+0500

2022-11-13T15:05+0500

спорт

фк "пахтакор"

чемпионат

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0d/29941239_0:8:1281:728_1920x0_80_0_0_8a400ad03a00908b08fb1544b691fb82.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Вчера футбольный клуб "Пахтакор" уже в 15-й раз занял первое место на чемпионате Узбекистана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.В заключительном туре первенства страны "Пахтакор" переиграл "Бунедкор" со счетом 2:0. Второе место турнира заняла команда "Навбахор", третье — "Насаф".Ранее в столице наградили парасборную Узбекистана по футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира.Читайте также:Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГДавлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чемпионат узбекистана по футболу итоги результаты кто победил команды пахтакор победили счет финал футбол матч ташкент где когда