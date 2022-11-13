https://uz.sputniknews.ru/20221113/uzbekistanskim-predprinimatelyam-uprostyat-vedenie-otchetnosti-29943837.html

Узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности

Узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности

Власти отменят правило о хранении налоговых документов.

2022-11-13T17:20+0500

2022-11-13T17:20+0500

2022-11-13T17:20+0500

общество

узбекистан

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов", согласно которому отменяется хранение и передача в архивы:Начиная с 1 января 2023 года, больше не нужно ежеквартально отправлять в налоговые и статистические органы финансовые отчеты. Кроме того, власти освободят от обязательства по представлению годовых финансовых отчетов те предприятия, которые уплачивают налог с оборота по фиксированной ставке.Также с 1 мая 2023 года разрешили оформлять в электронной форме договоры по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевой водой, канализации и телекоммуникации, отчетов об их потреблении, разовых и периодических документов по договорной величине на очередной период.Напомним, 22 августа 2022 года глава республики Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, где обсудили введение бизнеса в Узбекистане.Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаКакие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг

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узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности бизнес узбекистан отчет отчетность как вести законы правила нововведения легко простым языком