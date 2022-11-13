https://uz.sputniknews.ru/20221113/uzbekistanskim-predprinimatelyam-uprostyat-vedenie-otchetnosti-29943837.html
Узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности
Узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности
Власти отменят правило о хранении налоговых документов.
2022-11-13T17:20+0500
2022-11-13T17:20+0500
2022-11-13T17:20+0500
общество
узбекистан
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов", согласно которому отменяется хранение и передача в архивы:Начиная с 1 января 2023 года, больше не нужно ежеквартально отправлять в налоговые и статистические органы финансовые отчеты. Кроме того, власти освободят от обязательства по представлению годовых финансовых отчетов те предприятия, которые уплачивают налог с оборота по фиксированной ставке.Также с 1 мая 2023 года разрешили оформлять в электронной форме договоры по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевой водой, канализации и телекоммуникации, отчетов об их потреблении, разовых и периодических документов по договорной величине на очередной период.Напомним, 22 августа 2022 года глава республики Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, где обсудили введение бизнеса в Узбекистане.Читайте также:В Узбекистане облегчат условия для ведения бизнесаКакие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг
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узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности бизнес узбекистан отчет отчетность как вести законы правила нововведения легко простым языком
узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности бизнес узбекистан отчет отчетность как вести законы правила нововведения легко простым языком
Узбекистанским предпринимателям упростят ведение отчетности
Власти отменят обязательство по хранению и передаче в архивы документов о начисленной юридическими лицами заработной плате и подоходному налогу.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов", согласно которому отменяется хранение и передача в архивы:
документов о начисленной юридическими лицами заработной плате после 1 января 2022 года, а также суммах начисленных по ним налогов;
финансовых, налоговых и статистических отчетов, представленных начиная с 1 января 2022 года в налоговую и статистики в электронной форме.
Начиная с 1 января 2023 года, больше не нужно ежеквартально отправлять в налоговые и статистические органы финансовые отчеты. Кроме того, власти освободят от обязательства по представлению годовых финансовых отчетов те предприятия, которые уплачивают налог с оборота по фиксированной ставке.
Также с 1 мая 2023 года разрешили оформлять в электронной форме договоры по обеспечению электроэнергией, природным газом, горячей водой, питьевой водой, канализации и телекоммуникации, отчетов об их потреблении, разовых и периодических документов по договорной величине на очередной период.
Напомним, 22 августа 2022 года глава республики Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, где обсудили введение бизнеса в Узбекистане.