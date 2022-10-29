https://uz.sputniknews.ru/20221029/kakie-gosorgany-luchshe-zaschischayut-informatsiyu-reyting--29561366.html
Какие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг
Какие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг
В рейтинг вошли ЦБ, Минюст, ГТК, Госкомстат и другие.
2022-10-29T11:32+0500
2022-10-29T11:32+0500
2022-10-29T11:32+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. "Центр кибербезопасности" опубликовал результаты рейтинговой оценки уровня обеспечения информационной и кибербезопасности в органах госуправления и власти на местах по итогам третьего квартала.Первое место среди госорганов занял Центральный банк, затем следует Министерство юстиции и Государственный таможенный комитет.В топ-10 по показателю информационной и кибербезопасности вошли:Далее следуют Навоийский горно-металлургический комбинат, Хокимият Наманганской области, Агентство госактивов.Напомним: в прошлом году ущерб от киберпреступлений по всему миру превысил $6 трлн. Читайте также:Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действийВ Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
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какие госорганы лучше защищают информацию рейтинг топ киберпреступения безопасность в интернете новость новости
какие госорганы лучше защищают информацию рейтинг топ киберпреступения безопасность в интернете новость новости
Какие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг
В рейтинг вошли ЦБ, Минюст, ГТК, Госкомстат, банки и многие другие. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. "Центр кибербезопасности" опубликовал результаты рейтинговой оценки уровня обеспечения информационной и кибербезопасности в органах госуправления и власти на местах по итогам третьего квартала.
Первое место среди госорганов занял Центральный банк, затем следует Министерство юстиции и Государственный таможенный комитет.
В топ-10 по показателю информационной и кибербезопасности вошли:
1.
Центральный банк - 99.1 баллов
2.
Министерство юстиции -97.9 баллов
3.
Государственный таможенный комитет - 97.6 баллов
4.
АК банк "Асака" - 95.5 баллов
5.
Государственный комитет по статистике - 95.2 баллов
6.
АК “Микрокредитбанк” - 95.1 баллов
7.
АК Народный банк - 94 баллов
8.
АК "Узпромстройбанк" - 93.6 баллов
9.
АК "Алокабанк" - 93.1 баллов
10.
АК "Ипотека-банк" - 92,4 баллов
Далее следуют Навоийский горно-металлургический комбинат, Хокимият Наманганской области, Агентство госактивов.
Напомним: в прошлом году ущерб от киберпреступлений по всему миру превысил
$6 трлн.