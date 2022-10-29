https://uz.sputniknews.ru/20221029/kakie-gosorgany-luchshe-zaschischayut-informatsiyu-reyting--29561366.html

Какие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг

Какие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг

В рейтинг вошли ЦБ, Минюст, ГТК, Госкомстат и другие.

2022-10-29T11:32+0500

2022-10-29T11:32+0500

2022-10-29T11:32+0500

общество

госорганы

персональные данные

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. "Центр кибербезопасности" опубликовал результаты рейтинговой оценки уровня обеспечения информационной и кибербезопасности в органах госуправления и власти на местах по итогам третьего квартала.Первое место среди госорганов занял Центральный банк, затем следует Министерство юстиции и Государственный таможенный комитет.В топ-10 по показателю информационной и кибербезопасности вошли:Далее следуют Навоийский горно-металлургический комбинат, Хокимият Наманганской области, Агентство госактивов.Напомним: в прошлом году ущерб от киберпреступлений по всему миру превысил $6 трлн. Читайте также:Мирзаев: трансграничный характер кибертерроризма требует коллективных действийВ Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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