https://uz.sputniknews.ru/20221113/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits-v-svyazi-s-zabegom--29939845.html
В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом
В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом
Забег приурочен ко Дню государственного флага республики.
2022-11-13T13:10+0500
2022-11-13T13:10+0500
2022-11-13T13:10+0500
общество
ташкент
перекрытие движения
улица
забег
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Ташкенте 13 ноября временно закроют для автотранспорта ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Связано это со спортивным пробегом, организованном в честь грядущего Дня принятия государственного флага Узбекистана.Так, перекроют следующие части улиц:До 15:00с 11:30 до 14:00с 6:00 до 12:00с 8:30 до 11:00Администрация города приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.Напомним, 18 ноября в республике отмечают День принятия государственного флага. Читайте также:Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городкаПраздник спорта для всех: как прошел забег Samarkand Marathon — фото
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в ташкенте перекроют улицы перекрыли какие объезды почему когда зачем день флага дороги дорога как ехать ташкент столица
в ташкенте перекроют улицы перекрыли какие объезды почему когда зачем день флага дороги дорога как ехать ташкент столица
В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом
Спортивное мероприятие приурочено ко Дню государственного флага республики.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
В Ташкенте 13 ноября временно закроют для автотранспорта ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба
хокимията Ташкента.
Связано это со спортивным пробегом, организованном в честь грядущего Дня принятия государственного флага Узбекистана.
Так, перекроют следующие части улиц:
ул. Афросиаб — от пересечения с ул. Ислама Каримова до пересечения с ул. Бешагач.
ул. Афросиаб — от пересечения с ул. Ислама Каримова до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова;
проспект Шарофа Рашидова — от пересечения с ул. Афросиаб до пересечения с ул. Ислама Каримова;
ул. Ислама Каримова — от пересечения с проспектом Шарафа Рашидова до пересечения с ул. Афросиаб.
ул. Янги Узбекистон — от парка "Янги Узбекистон" до пересечения с ул. Жасорат (въезд в Ташкент).
ул. Янги Узбекистон — от пересечения с ул. Жасорат (выезд в Ташкентскую область) до парка "Янги Узбекистон".
Администрация города приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.
Напомним, 18 ноября в республике отмечают День принятия государственного флага.
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