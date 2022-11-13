Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221113/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits-v-svyazi-s-zabegom--29939845.html
В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом
В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом
Забег приурочен ко Дню государственного флага республики.
2022-11-13T13:10+0500
2022-11-13T13:10+0500
общество
ташкент
перекрытие движения
улица
забег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18376184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d14009516fb21f91c3774aa4e51eed7.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Ташкенте 13 ноября временно закроют для автотранспорта ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Связано это со спортивным пробегом, организованном в честь грядущего Дня принятия государственного флага Узбекистана.Так, перекроют следующие части улиц:До 15:00с 11:30 до 14:00с 6:00 до 12:00с 8:30 до 11:00Администрация города приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.Напомним, 18 ноября в республике отмечают День принятия государственного флага. Читайте также:Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городкаПраздник спорта для всех: как прошел забег Samarkand Marathon — фото
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18376184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93307c5bcf350d5ca09128beb6f7be6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в ташкенте перекроют улицы перекрыли какие объезды почему когда зачем день флага дороги дорога как ехать ташкент столица
в ташкенте перекроют улицы перекрыли какие объезды почему когда зачем день флага дороги дорога как ехать ташкент столица

В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом

13:10 13.11.2022
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2022
© СС0 / Unsplash / Will Porada
Подписаться на
НовостиTelegram
Спортивное мероприятие приурочено ко Дню государственного флага республики.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Ташкенте 13 ноября временно закроют для автотранспорта ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Связано это со спортивным пробегом, организованном в честь грядущего Дня принятия государственного флага Узбекистана.
Так, перекроют следующие части улиц:
До 15:00
ул. Афросиаб — от пересечения с ул. Ислама Каримова до пересечения с ул. Бешагач.
с 11:30 до 14:00
ул. Афросиаб — от пересечения с ул. Ислама Каримова до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова;
проспект Шарофа Рашидова — от пересечения с ул. Афросиаб до пересечения с ул. Ислама Каримова;
ул. Ислама Каримова — от пересечения с проспектом Шарафа Рашидова до пересечения с ул. Афросиаб.
с 6:00 до 12:00
ул. Янги Узбекистон — от парка "Янги Узбекистон" до пересечения с ул. Жасорат (въезд в Ташкент).
с 8:30 до 11:00
ул. Янги Узбекистон — от пересечения с ул. Жасорат (выезд в Ташкентскую область) до парка "Янги Узбекистон".
Администрация города приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.
Напомним, 18 ноября в республике отмечают День принятия государственного флага.

Читайте также:
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городка
Праздник спорта для всех: как прошел забег Samarkand Marathon — фото
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0