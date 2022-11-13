https://uz.sputniknews.ru/20221113/v-stolitse-perekroyut-ryad-ulits-v-svyazi-s-zabegom--29939845.html

В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом

В столице перекроют ряд улиц в связи с забегом

Забег приурочен ко Дню государственного флага республики.

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общество

ташкент

перекрытие движения

улица

забег

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Ташкенте 13 ноября временно закроют для автотранспорта ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Связано это со спортивным пробегом, организованном в честь грядущего Дня принятия государственного флага Узбекистана.Так, перекроют следующие части улиц:До 15:00с 11:30 до 14:00с 6:00 до 12:00с 8:30 до 11:00Администрация города приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.Напомним, 18 ноября в республике отмечают День принятия государственного флага. Читайте также:Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Олимпийского городкаПраздник спорта для всех: как прошел забег Samarkand Marathon — фото

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