https://uz.sputniknews.ru/20221113/v-tashkente-proshel-forum-yunesko-po-doshkolnomu-obrazovaniyu--29937854.html
В Ташкенте прошел форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию
В Ташкенте прошел форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию
Мероприятие состоялось в преддверии Всемирной конференции.
2022-11-13T11:20+0500
2022-11-13T11:20+0500
2022-11-13T11:54+0500
общество
ташкент
форум
дошкольное образование
юнеско
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В столице сегодня состоялся международный форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию, передает корреспондент Sputnik.Мероприятие направленно на изучение системы дошкольного образования и обмен мировым опытом. В нем приняли участие представители 200 стран мира.В ходе форума выступили президент Всемирной организации дошкольного образования (OMEП) Мерседес Лассаль и основатель школы "Лидер" в Узбекистане Феруза Вахобова.Напомним, с 14 по 16 ноября в столице пройдет II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей раннего возраста.Читайте также:В Русском доме объявили набор на программу для преподавателей дошкольного образованияСаида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
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в ташкенте прошел форум юнеско по дошкольному образованию образование детей младшего возраста дети учеба всемирная конференция когда где кто выступил
в ташкенте прошел форум юнеско по дошкольному образованию образование детей младшего возраста дети учеба всемирная конференция когда где кто выступил
В Ташкенте прошел форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию
11:20 13.11.2022 (обновлено: 11:54 13.11.2022)
Мероприятие состоялось в преддверии II Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В столице сегодня состоялся международный форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию, передает корреспондент Sputnik.
Мероприятие направленно на изучение системы дошкольного образования и обмен мировым опытом. В нем приняли участие представители 200 стран мира.
В ходе форума выступили президент Всемирной организации дошкольного образования (OMEП) Мерседес Лассаль и основатель школы "Лидер" в Узбекистане Феруза Вахобова.
"В настоящее время общественные организации играют большую роль в системе дошкольного образования. Государство предоставляет этим организациям множество льгот. Я думаю, что качественное образование детей дошкольного возраста служит нашему развитию", — сказала Вахобова.
Напомним, с 14 по 16 ноября в столице пройдет II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей раннего возраста.