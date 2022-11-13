https://uz.sputniknews.ru/20221113/v-tashkente-proshel-forum-yunesko-po-doshkolnomu-obrazovaniyu--29937854.html

В Ташкенте прошел форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию

В Ташкенте прошел форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию

Мероприятие состоялось в преддверии Всемирной конференции.

2022-11-13T11:20+0500

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общество

ташкент

форум

дошкольное образование

юнеско

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В столице сегодня состоялся международный форум ЮНЕСКО по дошкольному образованию, передает корреспондент Sputnik.Мероприятие направленно на изучение системы дошкольного образования и обмен мировым опытом. В нем приняли участие представители 200 стран мира.В ходе форума выступили президент Всемирной организации дошкольного образования (OMEП) Мерседес Лассаль и основатель школы "Лидер" в Узбекистане Феруза Вахобова.Напомним, с 14 по 16 ноября в столице пройдет II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей раннего возраста.Читайте также:В Русском доме объявили набор на программу для преподавателей дошкольного образованияСаида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей

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в ташкенте прошел форум юнеско по дошкольному образованию образование детей младшего возраста дети учеба всемирная конференция когда где кто выступил