https://uz.sputniknews.ru/20221114/kak-sovmestnaya-initsiativa-pomojet-razvitiyu-kadrovogo-potentsiala-v-mire--29982027.html

Как совместная инициатива поможет развитию кадрового потенциала в мире

Как совместная инициатива поможет развитию кадрового потенциала в мире

Одним из важных аспектов развития национальных экономик стран мира является подготовка квалифицированных кадров, в том числе в сфере высокотехнологичных... 14.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-14T20:07+0500

2022-11-14T20:07+0500

2022-11-14T20:07+0500

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Именно поэтому среди приоритетов сотрудничества между государствами сегодня стоит координация действий ведомств, организаций и компаний в этом направлении.Важную роль в данном партнерстве играет прошедший в Екатеринбурге чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, который в нынешнем году приобрел статус международного. Соревнование было признано таковым не случайно: за восемь лет его проведения в нем состязались участники из свыше 20 государств.В этом году чемпионат также богат на иностранных участников. В соревнованиях, которые прошли с 7 по 11 ноября 2022 года в очном и дистанционном форматах, состязались конкурсанты из 16 стран: Беларуси, Бразилии, Ганы, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана и ЮАР.Всего в соревнованиях приняли участие порядка 600 конкурсантов и 500 экспертов по 38 сквозным и отраслевым компетенциям, соответствующим четырем блокам: строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, а также блок навыков будущего – Future Skills.Международный чемпионат Хайтек организован российским Агентством развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Свердловской области РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также крупнейших холдингов и корпораций. Участниками чемпионата из России стали специалисты из крупнейших корпораций и компаний, развивающих производственные стандарты, среди которых Росатом, Роскосмос, СИБУР, ЕВРАЗ, РЖД, Россети, ОСК, РусГидро, Ростелеком. Конкурсные задания соревнований также были сформированы на основе реальных запросов от предприятий-участников и направлены на оптимизацию производства, рабочего места, восстановление утраченных технологических цепочек.Что немаловажно, в рамках чемпионата были собраны и продемонстрированы производственные ячейки на базе преимущественно отечественного оборудования.Управленческая школа – площадка развития кадровВ рамках проведения Международного чемпионата Хайтек была впервые запущена лаборатория Управленческой школы проектов развития в сфере навыков и профессий. Управленческая школа позволит сгенерировать инициативы по исследованию и созданию решений в сфере развития кадрового потенциала. Кроме того, она станет площадкой подготовки управленческих кадров для реализации этих инициатив.На площадке Управленческой школы руководители министерств, ведомств, представители международных и российских крупных компаний и корпораций разработали практические решения и стандарты, которые легли в основу создания концепта Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий.Внедрение российской инновации в подготовке кадров на международной аренеНаряду с проведением чемпионатов, Агентство развития навыков и профессий многие годы предоставляет консультационную деятельность для стран и стало полноценной международной площадкой развития кадрового потенциала: в рамках деятельности Агентства были разработаны различные проекты и инициативы, направленные на фундаментальные изменения национальной системы подготовки кадров.Сотрудничая со странами в части реализации программ подготовки специалистов для кадрового обеспечения перспективных отраслей экономик, Агентство разработало десятки новых и перспективных компетенций, инструментов и технологий для международного сообщества.При этом, получая запросы от стран на стратегическое сопровождение и менторство, Агентство представило идею создания Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий, которая была презентована президенту России Владимиру Путину в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" как новый инструмент укрепления социально-экономического взаимодействия между странами.Инициатива получила поддержку от президента, который обратил внимание на ее важность и продуктивную работу Агентства.Агентство помогает Узбекистану трансформировать кадровую системуПроявив себя на международной арене как важный игрок в сфере подготовки кадров и высококлассных специалистов, Агентство развития навыков и профессий помогает международным партнерам создавать свою систему развития кадрового потенциала.Агентство с 2019 года ведет сотрудничество с Узбекистаном в рамках запросов национальной экономики Республики. Так, у Узбекистана был запрос на трансформацию системы подготовки кадров и внедрение передовых международных стандартов в образовательные учреждения в стране с целью быстрой переподготовки специалистов, так как существующая система в стране не соответствовала задачам, стоявшим перед экономикой.В рамках кооперации было заключено соглашение о сотрудничестве между Агентством развития навыков и профессий и Министерством Труда Узбекистана. Первым проектом двух ведомств стала реализация и проведение национального чемпионата под эгидой Программы развития ООН (ПРООН). По итогам соревнования было запущено чемпионатное движение в Республике.Кроме того, в 2020 году стороны перешли к реализации комплексного проекта по трансформации всей системы подготовки кадров Узбекистана и внедрения независимой оценки компетенций.Также при поддержке ПРООН в течение года реализовывался проект по запуску Центров профессионального обучения (ЦПО) и Центров оценки компетенций и квалификаций (ЦОКК) в стране. На текущий момент центров в стране уже 14.На базе этих центров проводится обучение и оценка компетенций с последующей выдачей скиллс-паспорта – документа, подтверждающего уровень владения навыками конкретного специалиста. Внедрение скиллс-паспорта является российской инициативой, признанной мировым сообществом. В Узбекистане этот документ закреплен на государственном уровне в качестве нормативного документа, который приравнивается к диплому об окончании среднего профессионального образования, и позволяет специалисту после прохождения процедуры независимой оценки трудоустраиваться в компании и предприятия на территории Республики.Реализованные в Узбекистане проекты также легли в основу создания Международной ассоциации.Почему миру так нужна новая международная инициативаМодель подготовки кадров в рамках Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий предлагает более обширные решения, нежели просто выращивание специалистов в определенной сфере.Так, наряду с подготовкой высококвалифицированных работников для экономик той или иной страны, Ассоциация намерена решить вопросы более масштабного значения, такие как расширение возможностей граждан и повышение доходов от деятельности работника. Все это, в конечно итоге, приведет к общему подъему благосостояния, повышению качества жизни граждан и экономическому росту в странах – членах Ассоциации.Кроме того, эксперты Международной ассоциации на основе проведенного анализа на местных рынках труда и исследований культурных разнообразий стран смогут предложить странам-партнерам уникальную, проработанную специально под требования той или иной экономики модель развития рынка труда и внедрения новых технологий подготовки кадров.Кооперируясь с партнерами в рамках Международной ассоциации, государства смогут делиться опытом, совместно интегрировать наработанные инструменты в развитие кадрового потенциала, а также вести совместную работу по выявлению эффективных механизмов развития рынка труда, что станет дополнительным стимулом укрепления экономик.Партнер проектаЧитайте также: Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация

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