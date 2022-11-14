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https://uz.sputniknews.ru/20221114/saida-mirziyoeva-vozglavila-otdel-po-kommunikatsiyam-v-prezidentskoy-administratsii-29975796.html
Саида Мирзиёева возглавила отдел по коммуникациям в президентской администрации
Саида Мирзиёева возглавила отдел по коммуникациям в президентской администрации
Она также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах.
2022-11-14T18:27+0500
2022-11-14T18:40+0500
политика
саида мирзиёева
назначение
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Этот новый сектор подчиняется заместителю руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.Саида Мирзиёева также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах, подчеркнули в пресс-службе.Саида Мирзиёева окончила Университет мировой экономики и дипломатии, магистратуру Ташкентского государственного юридического университета и МГУ имени Ломоносова. Ранее занимала должности заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям и зампредседателя попечительского совета Фонда поддержки и развитий национальных масс-медиа.Читайте также: Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
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узбекистан администрация президента саида мирзиёева сектор по информационной политике коммуникациям реформы культурная социальная образовательная сфера
узбекистан администрация президента саида мирзиёева сектор по информационной политике коммуникациям реформы культурная социальная образовательная сфера

Саида Мирзиёева возглавила отдел по коммуникациям в президентской администрации

18:27 14.11.2022 (обновлено: 18:40 14.11.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСаида Шавкатовна Мирзиёева назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации Президента
Саида Шавкатовна Мирзиёева назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации Президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Она также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
Этот новый сектор подчиняется заместителю руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.
Саида Мирзиёева также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах, подчеркнули в пресс-службе.
Саида Мирзиёева окончила Университет мировой экономики и дипломатии, магистратуру Ташкентского государственного юридического университета и МГУ имени Ломоносова. Ранее занимала должности заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям и зампредседателя попечительского совета Фонда поддержки и развитий национальных масс-медиа.
Читайте также: Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей
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