https://uz.sputniknews.ru/20221114/saida-mirziyoeva-vozglavila-otdel-po-kommunikatsiyam-v-prezidentskoy-administratsii-29975796.html

Саида Мирзиёева возглавила отдел по коммуникациям в президентской администрации

Саида Мирзиёева возглавила отдел по коммуникациям в президентской администрации

Она также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах.

2022-11-14T18:27+0500

2022-11-14T18:27+0500

2022-11-14T18:40+0500

политика

саида мирзиёева

назначение

администрация президента

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Этот новый сектор подчиняется заместителю руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.Саида Мирзиёева также будет контролировать ход реформ в социальной, культурной и образовательной сферах, подчеркнули в пресс-службе.Саида Мирзиёева окончила Университет мировой экономики и дипломатии, магистратуру Ташкентского государственного юридического университета и МГУ имени Ломоносова. Ранее занимала должности заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям и зампредседателя попечительского совета Фонда поддержки и развитий национальных масс-медиа.Читайте также: Саида Мирзиёева призвала освободить преподавателей от лишних обязанностей

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узбекистан администрация президента саида мирзиёева сектор по информационной политике коммуникациям реформы культурная социальная образовательная сфера