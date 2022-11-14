https://uz.sputniknews.ru/20221114/sammit-razdora-chego-jdat-ot-vstrechi-bolshoy-dvadtsatki-na-bali-29970626.html

Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали

Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали

Во вторник в Индонезии открывается двухдневный саммит "Большой двадцатки".

2022-11-14T19:19+0500

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колумнисты

бали

встреча

саммит

g20

индонезия

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Форум еще до старта оброс скандалами в связи с составом участников и невнятной повесткой. О том, кто и зачем поедет на Бали, — в материале РИА Новости.Дипломатия по-индонезийски"Группа двадцати" объединяет страны с наиболее развитой экономикой. Потому и проблемы на саммитах рассматривают преимущественно экономические и финансовые.Однако председательствующая в группе до декабря Индонезия решила использовать свое положение для сглаживания политических противоречий. Президент США Джо Байден еще в марте предлагал исключить Россию из G20, но индонезийская сторона пригласила Владимира Путина. На мероприятие позвали и Владимира Зеленского, хотя Украина в "Двадцатку" не входит. Он выдвинул ультиматум: на саммит с Путиным не явится. Тем не менее в Джакарте отзывать приглашение Кремлю не стали.Аргументируя свою позицию, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Financial Times отмечал: у его страны нет полномочий каким-либо образом "изолировать" Россию без консенсуса среди всех членов группы.В итоге российский и украинский лидеры от очного присутствия отказались, Зеленский предположительно обратится к участникам саммита по видеосвязи. Тем не менее дипломатические усилия Индонезии можно считать успешными. Российскую делегацию на Бали возглавил глава МИД Сергей Лавров. И это еще одно свидетельство того, что планы Запада по выведению Москвы из работы "Двадцатки" несостоятельны.Метания БайденаНе сумев добиться изоляции России, Байден в преддверии саммита послал несколько противоречивых сигналов.Сперва пресса со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США готов обсудить с Путиным на Бали украинскую проблему. Позднее, однако, и американский лидер, и его пресс-секретарь официально заявили: во встрече тет-а-тет они смысла не видят.Одновременно Байден подтвердил, что Вашингтон продолжает переговоры об освобождении Бриттни Грайнер. Американскую баскетболистку осудили в России за транспортировку наркотиков и приговорили к девятилетнему тюремному заключению. Пресса в США не раз сообщала, что Белый дом якобы предлагал Кремлю обменять Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана, задержанного в Москве четыре года назад, на отбывающего срок в Америке россиянина Виктора Бута.Для Байдена эта проблема важнее, чем может показаться на первый взгляд. "В США принципиален вопрос поддержки своих граждан за рубежом, это политически выигрышный аспект, — напомнил в разговоре с РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Допускаю, что Байден намеревался обсудить обмен Грайнер еще до выборов в конгресс. Но и сейчас успешный исход добавил бы ему очков. Однако все будет зависеть от конкретных условий обмена и политической воли государственных лидеров".За неделю до саммита Байден намекнул, что с российской стороны "есть готовность к более конкретным переговорам (по Грайнер. — Прим. ред.)". Тем не менее когда его спросили об "альтернативных возможных путях продвижения вперед" и обсуждении их на Бали, президент призвал воздержаться от преждевременных прогнозов.США поворачиваются к КитаюЕсли с американо-российской повесткой на G20 Белый дом толком не определился, то на азиатском направлении курс вырисовывается более четкий. По словам Байдена, он твердо намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином для разговора о дальнейшем взаимодействии стран. Американский лидер отметил: его послание в том, что Вашингтон "ищет не конфликта, а конкуренции" с Пекином.Говоря о тайваньской проблеме, Байден избежал резких формулировок, лишь пообещав "обсудить это" с китайским лидером.В пользу того, что США всерьез решили "поставить на паузу" противостояние с КНР, говорят и косвенные сигналы с другой стороны. Так, авторитетное издание South China Morning Post ко встрече на Бали выпустило материал, посвященный возможности создания американо-китайского формата G2. По мнению авторов, нынешняя поляризация мира диктует необходимость более тесного сотрудничества Вашингтона и Пекина.Байден особо отметил, что не пойдет на какие-либо уступки Си, когда они встретятся. В то же время — выразил надежду, что оба лидера покинут саммит с лучшим пониманием позиций друг друга, чем прежде.Задел на будущееОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что мероприятие на Бали не станет поворотным. Как подчеркивает Андрей Кортунов, оно похоже на первые встречи "Группы двадцати", но — с более глубокими противоречиями. "Саммит проходит в кризисной атмосфере. G20 окончательно оформилась как реакция на финансовый кризис 2008-го, когда форум стал работать на уровне глав государств. Тогда общая идея заключалась в перестраивании принципов управления глобальной экономикой и финансами. В целом перестройка скорее не произошла — из-за разницы интересов игроков. Сейчас обстановка не лучше, проблем даже больше, а уровень единства еще ниже, чем 14 лет назад", — отмечает эксперт.Отсутствию консенсуса препятствует несколько причин. Во-первых, за прошедшие годы существенно выросла роль Китая, попирающего позиции США. Во-вторых, экономические санкции стали распространенным элементом внешней политики, вытесняя привычные переговоры. В-третьих, многим игрокам необходимо заново привыкать друг к другу. Например, для канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы итальянского правительства Джорджии Мелони и британского премьера Риши Сунака саммит станет первым подобным опытом. Остальным членам G20 предстоит "притираться" к этим партнерам.Без предварительной подготовки на неблагоприятном геополитическом фоне прорывные решения едва ли возможны, уверен Кортунов. Это не означает, что "Двадцатке" нечего обсудить, но договоренности сейчас реальны только на двустороннем уровне, а не в масштабе всей группы. По мнению политолога, если бы речь шла о фундаментальных общих соглашениях, российский лидер, возможно, посетил бы саммит лично.Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Орлов также полагает, что в нынешних условиях отсутствие Путина на Бали не имеет принципиального значения. "Это лишь очередное из мероприятий в серии международных встреч, которые были и будут. Связано это с тем, что мир вступает в период экономической рецессии, насколько глубокой — можно лишь гадать. И одним саммитом данную проблему не решить", — говорит эксперт.Ожидается, что по итогам встречи 16 ноября "Группа двадцати" все же выпустит некое коммюнике. Но гораздо больше ожиданий у зарубежных аналитиков в связи с переходом председательства к Индии 1 декабря. Министр финансов США Джанет Йеллен уже выразила уверенность, что это поможет решению мировых экономических проблем. России же такой сценарий выгоден хотя бы потому, что Индия — ее традиционный партнер, в том числе — в рамках расширяющегося блока БРИКС.

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саммит раздора чего ждать от встречи большой двадцатки на бали во вторник в индонезии открывается двухдневный саммит большой двадцатки