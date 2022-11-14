https://uz.sputniknews.ru/20221114/uchenye-obnarujili-novye-vidy-ryb-u-beregov-avstralii---foto-29983052.html

Ученые обнаружили новые виды рыб у берегов Австралии - фото

Ученые обнаружили новые виды рыб у берегов Австралии - фото

Сотрудники научно-исследовательского института Музея Виктории изучили подводные горы и биоразнообразие у островов Рождества и Кокос в австралийской части... 14.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-14T22:00+0500

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наука

рыба

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Группа исследователей из Научно-исследовательского института Музея Виктории провела экспедицию на дно Индийского океана у берегов Кокосовых островов и обнаружила множество новых фантастических видов морских животных, сообщает портал "Новая наука". Ученые исследовали подводные горы и животный мир у островов Рождества и Кокос.Результатом 35-дневной экспедиции стала огромная коллекция образцов ранее неизвестных науке видов. На глубине животным не хватает света и питания, поэтому найденные рыбы выглядят странно и фантастически.Среди этих увлекательных открытий - два угря. Первый - слепой и был добыт на глубине около 5 км. Он покрыт рыхлой, прозрачной, студенистой кожей. Второго ученые называют "странный пеликаний угорь" - у него крохотная голова, но огромные челюсти и расширяющийся желудок, благодаря чему он может заглатывать крупную добычу. Пеликановые угри покрыты черной бархатистой кожей и имеют светящийся орган на кончике хвоста, привлекающий добычу.Исследователи также обнаружили так называемую глубоководную "рыбу-летучую мышь". Они передвигаются по морскому дну на плавниках, похожих на руки. В небольшом углублении на морде у них находится крошечный вырост-приманка, привлекающий добычу. Они принадлежат к семейству рыб-удильщиков.Рыба-паук Tribute имеет невероятно длинные нижние плавники с утолщенными кончиками, на которые она опирается, словно на ходули, что дает ей идеальную высоту для питания мелкими креветками, дрейфующими по течению.Угорь-бекас, встречающийся на глубине до 4 км под поверхностью моря, имеет длинный нитевидный хвост. Он может вырастать до метра в длину и весить всего 50 граммов. Изогнутые челюсти покрыты крошечными крючковатыми зубами, которые ловят ракообразных.Ученые также создали подробную трехмерную карту морского дна этого региона.

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