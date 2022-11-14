https://uz.sputniknews.ru/20221114/uchenye-obnarujili-novye-vidy-ryb-u-beregov-avstralii---foto-29983052.html
Ученые обнаружили новые виды рыб у берегов Австралии - фото
Ученые обнаружили новые виды рыб у берегов Австралии - фото
Сотрудники научно-исследовательского института Музея Виктории изучили подводные горы и биоразнообразие у островов Рождества и Кокос в австралийской части... 14.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-14T22:00+0500
2022-11-14T22:00+0500
2022-11-14T22:00+0500
это интересно
наука
рыба
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Группа исследователей из Научно-исследовательского института Музея Виктории провела экспедицию на дно Индийского океана у берегов Кокосовых островов и обнаружила множество новых фантастических видов морских животных, сообщает портал "Новая наука". Ученые исследовали подводные горы и животный мир у островов Рождества и Кокос.Результатом 35-дневной экспедиции стала огромная коллекция образцов ранее неизвестных науке видов. На глубине животным не хватает света и питания, поэтому найденные рыбы выглядят странно и фантастически.Среди этих увлекательных открытий - два угря. Первый - слепой и был добыт на глубине около 5 км. Он покрыт рыхлой, прозрачной, студенистой кожей. Второго ученые называют "странный пеликаний угорь" - у него крохотная голова, но огромные челюсти и расширяющийся желудок, благодаря чему он может заглатывать крупную добычу. Пеликановые угри покрыты черной бархатистой кожей и имеют светящийся орган на кончике хвоста, привлекающий добычу.Исследователи также обнаружили так называемую глубоководную "рыбу-летучую мышь". Они передвигаются по морскому дну на плавниках, похожих на руки. В небольшом углублении на морде у них находится крошечный вырост-приманка, привлекающий добычу. Они принадлежат к семейству рыб-удильщиков.Рыба-паук Tribute имеет невероятно длинные нижние плавники с утолщенными кончиками, на которые она опирается, словно на ходули, что дает ей идеальную высоту для питания мелкими креветками, дрейфующими по течению.Угорь-бекас, встречающийся на глубине до 4 км под поверхностью моря, имеет длинный нитевидный хвост. Он может вырастать до метра в длину и весить всего 50 граммов. Изогнутые челюсти покрыты крошечными крючковатыми зубами, которые ловят ракообразных.Ученые также создали подробную трехмерную карту морского дна этого региона.
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наука, рыба
Ученые обнаружили новые виды рыб у берегов Австралии - фото
Сотрудники научно-исследовательского института Музея Виктории изучили подводные горы и биоразнообразие у островов Рождества и Кокос в австралийской части Индийского океана.
Группа исследователей из Научно-исследовательского института Музея Виктории провела экспедицию на дно Индийского океана у берегов Кокосовых островов и обнаружила множество новых фантастических видов морских животных, сообщает портал "Новая наука". Ученые исследовали подводные горы и животный мир у островов Рождества и Кокос.
"Морские среды обитания подводных гор также легко повреждаются в результате деятельности человека, и эта поездка была направлена на сбор важных данных для их сохранения и управления", - сообщает портал.
Результатом 35-дневной экспедиции стала огромная коллекция образцов ранее неизвестных науке видов. На глубине животным не хватает света и питания, поэтому найденные рыбы выглядят странно и фантастически.
"Они способны к биолюминесценции, чтобы привлечь добычу, при этом прячась или маскируясь в морских глубинах. Они часто имеют огромные органы чувств, а также большие рты с устрашающими зубами", - рассказывает Дайанн Брэй, старший директор по коллекциям Музея Виктории
Среди этих увлекательных открытий - два угря. Первый - слепой и был добыт на глубине около 5 км. Он покрыт рыхлой, прозрачной, студенистой кожей. Второго ученые называют "странный пеликаний угорь" - у него крохотная голова, но огромные челюсти и расширяющийся желудок, благодаря чему он может заглатывать крупную добычу. Пеликановые угри покрыты черной бархатистой кожей и имеют светящийся орган на кончике хвоста, привлекающий добычу.
Исследователи также обнаружили так называемую глубоководную "рыбу-летучую мышь". Они передвигаются по морскому дну на плавниках, похожих на руки. В небольшом углублении на морде у них находится крошечный вырост-приманка, привлекающий добычу. Они принадлежат к семейству рыб-удильщиков.
Рыба-паук Tribute имеет невероятно длинные нижние плавники с утолщенными кончиками, на которые она опирается, словно на ходули, что дает ей идеальную высоту для питания мелкими креветками, дрейфующими по течению.
Угорь-бекас, встречающийся на глубине до 4 км под поверхностью моря, имеет длинный нитевидный хвост. Он может вырастать до метра в длину и весить всего 50 граммов. Изогнутые челюсти покрыты крошечными крючковатыми зубами, которые ловят ракообразных.
Ученые также создали подробную трехмерную карту морского дна этого региона.