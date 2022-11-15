https://uz.sputniknews.ru/20221115/29983210.html

Осенний пирог с грушами и маком

Осенний пирог с грушами и маком

В сырую осеннюю погоду, когда совершенно не хочется выходить на улицу, идеальным местом становится кухня, на которой можно заварить ароматный горячий чай и испечь вкуснейший пирог из осенних фруктов.

2022-11-15T07:00+0500

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рецепт

пирог

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Приготовим простой пирог с грушами и маком. Рецепт идеального осеннего пирога для вас подготовили наши коллеги из Sputnik Беларусь. Достоинства этого рецепта очевидны: готовится быстро, ингредиенты простые, вместо сливочного масла используется растительное, что делает структуру пирога более воздушной и менее калорийной, а еще пирог выходит не очень сладкий.Ингредиенты:Сначала подготовим начинку. Отмерим нужное количество мака, излишнее количество мака только утяжелит тесто. Грушу моем, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими полосками. Если грушу порежем крупными кубиками, они плохо пропекутся в пироге.Теперь займемся сухими ингредиентами. Муку и разрыхлитель смешиваем и просеиваем через сито. Отставляем в сторонку.В чашу миксера вливаем растительное масло и засыпаем сахар, ставим на средней скорости смешивать. Затем вводим одно яйцо, растираем его в миксере, вводим второе, не переставая взбивать. Добавляем половину муки в тесто и половину молока, через минуту вводим оставшиеся муку и молоко, в конце высыпаем в тесто мак и взбиваем до однородности массы.Достаем чашу миксера и с помощью столовой ложки аккуратно перемешиваем тесто и нарезанные груши. Все, тесто у нас готово и можно его оставить в тепле, чтобы разрыхлитель полностью растворился и начал работать.Теперь займемся формой для выпечки. Из пекарской бумаги вырезаем круг для дна нашей формы. В нашем случае форма разъемная, пирог будет легко доставаться. Если вы будете печь пирог в обычной форме или противне, бумагой лучше проложить и бортики формы. Смазываем бумагу растительным маслом при помощи кулинарной кисти — и все, можно приступать к выпечке.Заливаем тесто в форму равномерно и выравниваем поверхность. Нагреваем духовку до 180 градусов и выпекаем примерно 30 минут. Проверяем готовность пирога с помощью деревянной зубочистки.Достаем форму из духовки и даем пирогу хорошенько остыть. И только затем осторожно достаем пирог из формы, выкладываем на блюдо и нарезаем. К пирогу прекрасно подойдет ароматный чай, стакан теплого молока и даже кофе с молоком. Читайте также: Рецепт из сундука: забытое американское лакомство

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рецепт легкий проверенный вкусный грушевый пирог с маком