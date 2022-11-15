https://uz.sputniknews.ru/20221115/deputaty-prinyali-zakon-o-sovmestnom-upravlenii-kempirabadskim-vodoxranilischem-29989793.html

Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем

Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем

По соглашению между Кыргызстаном и Узбекистаном о демаркации границы, водохранилище принадлежит узбекской стороне, но управлять им страны будут совместно.

2022-11-15T11:51+0500

2022-11-15T11:51+0500

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политика

кыргызстан

узбекистан

граница

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября депутаты приняли законопроекты о договоренностях, достигнутых между Узбекистаном и Кыргызстаном 3 ноября 2022 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба парламента.В частности, законодатели приняли законопроекты "О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы" и "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Кабинета Министров Кыргызской Республики о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кампирабадского) водохранилища"".В обсуждении документов приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.Эти законопроекты предусматривают завершение работ по делимитации линии государственной границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.Как сообщили в пресс-службе, эти законопроекты предварительно прошли обсуждения на заседаниях всех парламентских фракций политических партий.Как отметили депутаты, принятие данных документов служит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами Узбекистан и Кыргызстан, нахождению комплексного решения вопросов определения границы между странами.Кроме того, откроются большие возможности для создания приграничных торгово-промышленных зон, активизации малого и среднего бизнеса, развития межрегиональной взаимосвязанности и формирования других новых направлений экономического сотрудничества.Читайте также: Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу

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