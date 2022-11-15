Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221115/deputaty-prinyali-zakon-o-sovmestnom-upravlenii-kempirabadskim-vodoxranilischem-29989793.html
Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем
Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем
По соглашению между Кыргызстаном и Узбекистаном о демаркации границы, водохранилище принадлежит узбекской стороне, но управлять им страны будут совместно.
2022-11-15T11:51+0500
2022-11-15T11:51+0500
политика
кыргызстан
узбекистан
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18405022_0:55:532:354_1920x0_80_0_0_83218f57ea5582922f1da5e4e98bad9c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября депутаты приняли законопроекты о договоренностях, достигнутых между Узбекистаном и Кыргызстаном 3 ноября 2022 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба парламента.В частности, законодатели приняли законопроекты "О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы" и "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Кабинета Министров Кыргызской Республики о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кампирабадского) водохранилища"".В обсуждении документов приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.Эти законопроекты предусматривают завершение работ по делимитации линии государственной границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.Как сообщили в пресс-службе, эти законопроекты предварительно прошли обсуждения на заседаниях всех парламентских фракций политических партий.Как отметили депутаты, принятие данных документов служит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами Узбекистан и Кыргызстан, нахождению комплексного решения вопросов определения границы между странами.Кроме того, откроются большие возможности для создания приграничных торгово-промышленных зон, активизации малого и среднего бизнеса, развития межрегиональной взаимосвязанности и формирования других новых направлений экономического сотрудничества.Читайте также: Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18405022_29:0:501:354_1920x0_80_0_0_331e28c8962038a2f1a9332e3492bb2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олий мажлис законодательная палата депутаты государственная граница узбекистан кыргызстан кемпирабадское водохранилище
олий мажлис законодательная палата депутаты государственная граница узбекистан кыргызстан кемпирабадское водохранилище

Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем

11:51 15.11.2022
© Олий Мажлис УзбекистанаЗаседание депутатов
Заседание депутатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2022
© Олий Мажлис Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
По соглашению между Кыргызстаном и Узбекистаном о демаркации границы, водохранилище принадлежит узбекской стороне, но управлять им страны будут совместно.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября депутаты приняли законопроекты о договоренностях, достигнутых между Узбекистаном и Кыргызстаном 3 ноября 2022 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба парламента.
В частности, законодатели приняли законопроекты "О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы" и "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Кабинета Министров Кыргызской Республики о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кампирабадского) водохранилища"".
В обсуждении документов приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Эти законопроекты предусматривают завершение работ по делимитации линии государственной границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.
Как сообщили в пресс-службе, эти законопроекты предварительно прошли обсуждения на заседаниях всех парламентских фракций политических партий.
Как отметили депутаты, принятие данных документов служит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами Узбекистан и Кыргызстан, нахождению комплексного решения вопросов определения границы между странами.
Кроме того, откроются большие возможности для создания приграничных торгово-промышленных зон, активизации малого и среднего бизнеса, развития межрегиональной взаимосвязанности и формирования других новых направлений экономического сотрудничества.
Читайте также: Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0