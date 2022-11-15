https://uz.sputniknews.ru/20221115/komanda-belogo-zolota-pochemu-paxtakor--glavnyy-klub-uzbekistana-29985272.html
Команда белого золота: почему "Пахтакор" — главный клуб Узбекистана
Команда белого золота: почему "Пахтакор" — главный клуб Узбекистана
Ташкентский "Пахтакор" стал 15-кратным чемпионом Узбекистана. Как зародилась команда, какие результаты она демонстрировала в cоветском футболе, почему "Пахтакор" называют "народной" командой – в материале Sputnik.
2022-11-15T09:59+0500
2022-11-15T09:59+0500
2022-11-15T09:59+0500
спорт
футбол
пахтакор
история
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ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В минувшие выходные ташкентский "Пахтакор" стал 15-кратным чемпионом Узбекистана.В заключительном туре команда обыграла другой столичный клуб "Бунедкор" со счетом 2:0, завершив сезон Суперлиги с 54 очками.Ранее "Пахтакор" становился чемпионом Узбекистана в 1992, 1998, 2002-2007, 2012-2015 и 2019-2022 годах.Как зародилась команда, какие результаты она демонстрировала в cоветском футболе, почему "Пахтакор" называют "народной" командой – в материале Спутник.Команда "белого золота"Днем основания клуба можно считать 8 апреля 1956 года. Именно в этот день "Пахтакор" сыграл свой первый матч в чемпионате СССР с командой города Молотова (ныне город Пермь).В тоже году был построен одноименный стадион, который вмещал 60 тыс. зрителей.В 1959 году команда вошла в Высшую лигу чемпионата СССР. За короткое время коллектив стал любимчиком всех футбольных болельщиков в Узбекистане, и с тех пор ее называют "народной". Жители всей республики вместе с командой разделяли и радость от побед, и горечь поражений.Первую игру в Высшей лиге команда провела 9 апреля 1960-го против московского "Торпедо", а дебютный сезон закончила на 14 месте.Наилучший результат клуб продемонстрировал в сезоне 1962 года, когда "Пахтакор" занял 6-е место, пропустив вперед лишь грандов советского футбола — московские "Спартак", "Динамо", "ЦСКА", киевское и тбилисское "Динамо".В 1968-м команда пробилась в финал Кубка СССР, где уступил московскому "Торпедо".В том же году футболист "Пахтакора" Берадор Абдураимов стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив 22 мяча.В конце 1970-х в состав "Пахтакора" входил ряд талантливых и перспективных игроков, но в 1979 году случилась страшнейшая трагедия — команда разбилась в авиакатастрофе. В небе Днепродзержинска 11 августа 1979-го на высоте в 8 400 метров столкнулись два Ту-134 компании "Аэрофлот", в результате чего погибли все находившиеся в них 178 человек. Среди погибших оказались 17 членов узбекского футбольного клуба "Пахтакор".Гибель "Пахтакора" стала общенациональной трагедией. Известный узбекский спортивный комментатор и журналист Мирзахаким Тухтамирзаев рассказал, что происходило на трибуне во время первого домашнего матча обновленной команды после трагедии.Легендарный игрок в истории клуба Берадор Абдураимов отметил, что это поколение "Пахтакора" было способно победить любую команду.После авиакатастрофы состав клуба был усилен за счет игроков из других команд. Также решением Федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в Высшей лиге независимо от итогового результата.В годовщину трагедии, 11 августа 2013 года, в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79"."Пахтакор" в годы независимостиВ 1992-м прошел первый чемпионат Узбекистана по футболу. Тот сезон завершился уникальным результатом: чемпионами стали сразу две команды "Пахтакор" и ферганский "Нефтчи", которые набрали одинаковое количество очков.Именно "Нефтчи" был главным принципиальным соперником "Пахтакора" до середины 2000-х. Каждый матч между этими клубами вызывал большой ажиотаж среди болельщиков.Со стороны болельщиков и СМИ данное противостояние получило название "Узбекское Эль-Класико" (узбекский аналог противостояний испанских клубов "Реал Мадрид" и "Барселона"). На протяжении 15 первых сезонов в основном эти два клуба делили между собой 1-е и 2-е места в чемпионате Узбекистана.После приобретения независимости "Пахтакор" получил возможность выступать в азиатской Лиге чемпионов, где соперниками команды были лучшие клубы континента.В сезонах 2003 и 2004 ташкентский клуб сумел дойти до полуфинала престижного турнира.Носить футболку "Пахтакора" — мечта каждого узбекистанского футболиста. Команда на протяжении всей своей истории выпустила целую плеяду звезд, которые стали ориентирами и кумирами узбекской молодежи. Один из таких игроков — Азамат Абдураимов, сын легендарного Берадора Абдураимова."Пахтакор-79" всегда в сердцах узбекистанцев. Ежегодно 11 августа на Боткинском кладбище Ташкента проходит традиционная церемония возложения цветов в память о погибших игроках и членах команды.В мероприятии участвуют бывшие и нынешние футболисты "Пахтакора", ветераны узбекского и российского футбола, а также юные ребята из различных футбольных академий.Подрастающее поколение должно знать и чтить традиции клуба, не забывать о героях спорта, ушедших из жизни. Это залог будущих успехов и возрождения великого клуба на мировой арене.Читайте также: "Пахтакор" стал чемпионом Узбекистана в 15-й раз – фото
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футбол ташкентский пахтакор история команды
футбол ташкентский пахтакор история команды
Команда белого золота: почему "Пахтакор" — главный клуб Узбекистана
В минувшие выходные ташкентский "Пахтакор" стал 15-кратным чемпионом Узбекистана. Как зародилась команда, какие результаты она демонстрировала в cоветском футболе, почему "Пахтакор" называют "народной" командой – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В минувшие выходные ташкентский "Пахтакор" стал 15-кратным чемпионом Узбекистана.
В заключительном туре команда обыграла другой столичный клуб "Бунедкор" со счетом 2:0, завершив сезон Суперлиги с 54 очками.
"В начале сезона было не очень хорошее моральное и физическое состояние парней. Чтобы понять требования им понадобилось время. Футболисты меня услышали и поняли. Это все дало свои плоды. В последних турах я смог увидеть тот "Пахтакор", который хотел. Мы выполнили поставленную перед нами задачу – мы чемпионы", — прокомментировал итоги сезона корреспонденту Sputnik главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких.
Ранее "Пахтакор" становился чемпионом Узбекистана в 1992, 1998, 2002-2007, 2012-2015 и 2019-2022 годах.
Как зародилась команда, какие результаты она демонстрировала в cоветском футболе, почему "Пахтакор" называют "народной" командой – в материале Спутник.
Команда "белого золота"
Днем основания клуба можно считать 8 апреля 1956 года. Именно в этот день "Пахтакор" сыграл свой первый матч в чемпионате СССР с командой города Молотова (ныне город Пермь).
В тоже году был построен одноименный стадион, который вмещал 60 тыс. зрителей.
В 1959 году команда вошла в Высшую лигу чемпионата СССР. За короткое время коллектив стал любимчиком всех футбольных болельщиков в Узбекистане, и с тех пор ее называют "народной". Жители всей республики вместе с командой разделяли и радость от побед, и горечь поражений.
"Народная" еще и потому, что "Пахтакор" означает "хлопкороб". Уже тогда наша республика была ведущим производителем хлопка. А как вы знаете, для Узбекистана хлопок – это белое золото. Каждый житель республики, который имел отношение к хлопку, полюбил эту команду", — пояснил известный футболист "Пахтакора" и сборной Узбекистана Азамат Абдураимов.
Первую игру в Высшей лиге команда провела 9 апреля 1960-го против московского "Торпедо", а дебютный сезон закончила на 14 месте.
Наилучший результат клуб продемонстрировал в сезоне 1962 года, когда "Пахтакор" занял 6-е место, пропустив вперед лишь грандов советского футбола — московские "Спартак", "Динамо", "ЦСКА", киевское и тбилисское "Динамо".
В 1968-м команда пробилась в финал Кубка СССР, где уступил московскому "Торпедо".
В том же году футболист "Пахтакора" Берадор Абдураимов стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив 22 мяча.
В конце 1970-х в состав "Пахтакора" входил ряд талантливых и перспективных игроков, но в 1979 году случилась страшнейшая трагедия — команда разбилась в авиакатастрофе.
В небе Днепродзержинска 11 августа 1979-го на высоте в 8 400 метров столкнулись два Ту-134 компании "Аэрофлот", в результате чего погибли все находившиеся в них 178 человек. Среди погибших оказались 17 членов узбекского футбольного клуба "Пахтакор".
Гибель "Пахтакора" стала общенациональной трагедией. Известный узбекский спортивный комментатор и журналист Мирзахаким Тухтамирзаев рассказал, что происходило на трибуне во время первого домашнего матча обновленной команды после трагедии.
"Перед матчем с тбилисским "Динамо" была минута молчания в память о погибших футболистах. Затем диктор стадиона, зачитывая имена погибших игроков, расплакалась к середине списка и не могла дальше зачитывать. После этого весь 60-тысячный стадион залился слезами", — вспоминает Тухтамирзаев.
Легендарный игрок в истории клуба Берадор Абдураимов отметил, что это поколение "Пахтакора" было способно победить любую команду.
"Эти ребята не гнались за деньгами и славой", — подчеркнул Абдураимов.
После авиакатастрофы состав клуба был усилен за счет игроков из других команд. Также решением Федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в Высшей лиге независимо от итогового результата.
В годовщину трагедии, 11 августа 2013 года, в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".
"Пахтакор" в годы независимости
В 1992-м прошел первый чемпионат Узбекистана по футболу. Тот сезон завершился уникальным результатом: чемпионами стали сразу две команды "Пахтакор" и ферганский "Нефтчи", которые набрали одинаковое количество очков.
Именно "Нефтчи" был главным принципиальным соперником "Пахтакора" до середины 2000-х. Каждый матч между этими клубами вызывал большой ажиотаж среди болельщиков.
Со стороны болельщиков и СМИ данное противостояние получило название "Узбекское Эль-Класико" (узбекский аналог противостояний испанских клубов "Реал Мадрид" и "Барселона"). На протяжении 15 первых сезонов в основном эти два клуба делили между собой 1-е и 2-е места в чемпионате Узбекистана.
После приобретения независимости "Пахтакор" получил возможность выступать в азиатской Лиге чемпионов, где соперниками команды были лучшие клубы континента.
В сезонах 2003 и 2004 ташкентский клуб сумел дойти до полуфинала престижного турнира.
Носить футболку "Пахтакора" — мечта каждого узбекистанского футболиста. Команда на протяжении всей своей истории выпустила целую плеяду звезд, которые стали ориентирами и кумирами узбекской молодежи. Один из таких игроков — Азамат Абдураимов, сын легендарного Берадора Абдураимова.
"Моей мечтой было играть также, как мой отец. Это было мечтой моего детства. "Пахтакор" – главная команда и футбольный бренд Узбекистана. Играть за "Пахтакор" – это мечта и честь для любого футболиста", — признается бывший форвард клуба Азамат Абдураимов.
"Пахтакор-79" всегда в сердцах узбекистанцев. Ежегодно 11 августа на Боткинском кладбище Ташкента проходит традиционная церемония возложения цветов в память о погибших игроках и членах команды.
В мероприятии участвуют бывшие и нынешние футболисты "Пахтакора", ветераны узбекского и российского футбола, а также юные ребята из различных футбольных академий.
Подрастающее поколение должно знать и чтить традиции клуба, не забывать о героях спорта, ушедших из жизни. Это залог будущих успехов и возрождения великого клуба на мировой арене.
"Когда мы начали работать, для парней практически все было будто впервые. Есть поговорка: хорошая лошадь бежит позже. Для всего необходимо время. В следующем сезоне "Львы" будут еще сильнее, быстрее и лучше", — сказал главный тренер команды Максим Шацких.