https://uz.sputniknews.ru/20221115/politike-ne-mesto-v-obrazovanii---kravtsov-30000795.html
"Политике не место в образовании" - Кравцов
"Политике не место в образовании" - Кравцов
Российский министр просвещения выступил на международной конференции по дошкольному образованию в Ташкенте. 15.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-15T14:43+0500
2022-11-15T14:43+0500
2022-11-15T16:31+0500
общество
образование
конференция
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россия
министр
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Политике не место в образовании, страны должны сотрудничать и уважать друг друга для воспитания нового поколения. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов на II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Дошкольное воспитание особенно важно, поскольку закладывает основу личности ребенка и формирует у него традиционные ценности и ориентиры, подчеркнул Кравцов в своем обращении к участникам конференции.Министр также отметил, что важную роль в этом играют родители, семья и окружение, которые учат ребенка доброте и справедливости. Он также поддержал мысль о создании безопасной среды для ребенка, в том числе ограничение доступа малышей раннего возраста к различным гаджетам.В России дошкольному образованию уделяют большое внимание. Проблема обеспечения детскими садами полностью решена, заявил министр просвещения.По словам Кравцова, российские специалисты готовы делиться своим опытом и передавать зарубежным партнерам лучшие наработки, в том числе в сфере информационных технологий.Напомним, II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" проходит в Ташкенте 14-16 ноября.Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции.Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое.Читайте также: Видео: "В Узбекистане с таким пониманием и любовью относятся к детям" — эксперт
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образование, конференция, узбекистан, россия, министр
образование, конференция, узбекистан, россия, министр
"Политике не место в образовании" - Кравцов
14:43 15.11.2022 (обновлено: 16:31 15.11.2022)
Российский министр просвещения выступил на международной конференции по дошкольному образованию в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik
. Политике не место в образовании, страны должны сотрудничать и уважать друг друга для воспитания нового поколения. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов на II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Хочу подчеркнуть нашу открытость и готовность в сотрудничеству. Глубоко убежден, что политике - не место в образовании. Только работая вместе, уважая друг друга - нам удастся добиться успехов, воспитать новое поколение, которым все мы сможем гордиться", - отметил министр.
Дошкольное воспитание особенно важно, поскольку закладывает основу личности ребенка и формирует у него традиционные ценности и ориентиры, подчеркнул Кравцов в своем обращении к участникам конференции.
"Основы мировоззрения, традиционные ценностные ориентиры, которыми дети будут руководствоваться на протяжении всей жизни, закладываются в самом раннем возрасте. Поэтому мы стараемся приобщать детей к таким ценностям, как крепкая семья, уважение к старшим, бережное отношение к природе - уже начиная с детского сада", - сказал он.
Министр также отметил, что важную роль в этом играют родители, семья и окружение, которые учат ребенка доброте и справедливости. Он также поддержал мысль о создании безопасной среды для ребенка, в том числе ограничение доступа малышей раннего возраста к различным гаджетам.
В России дошкольному образованию уделяют большое внимание. Проблема обеспечения детскими садами полностью решена, заявил министр просвещения.
"Мы продолжаем обновлять инфраструктуру детских садов, уделяем внимание повышению квалификации педагогов. Благодаря созданию дополнительных мест - на сегодняшний день нам удалось полностью решить проблему обеспечения доступности дошкольного образования - сегодня она стопроцентная", - сказал он.
По словам Кравцова, российские специалисты готовы делиться своим опытом и передавать зарубежным партнерам лучшие наработки, в том числе в сфере информационных технологий.
Напомним, II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" проходит в Ташкенте 14-16 ноября.
Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции.
Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое.