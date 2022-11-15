https://uz.sputniknews.ru/20221115/politike-ne-mesto-v-obrazovanii---kravtsov-30000795.html

"Политике не место в образовании" - Кравцов

"Политике не место в образовании" - Кравцов

Российский министр просвещения выступил на международной конференции по дошкольному образованию в Ташкенте. 15.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-15T14:43+0500

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общество

образование

конференция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Политике не место в образовании, страны должны сотрудничать и уважать друг друга для воспитания нового поколения. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов на II Всемирной конференции ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Дошкольное воспитание особенно важно, поскольку закладывает основу личности ребенка и формирует у него традиционные ценности и ориентиры, подчеркнул Кравцов в своем обращении к участникам конференции.Министр также отметил, что важную роль в этом играют родители, семья и окружение, которые учат ребенка доброте и справедливости. Он также поддержал мысль о создании безопасной среды для ребенка, в том числе ограничение доступа малышей раннего возраста к различным гаджетам.В России дошкольному образованию уделяют большое внимание. Проблема обеспечения детскими садами полностью решена, заявил министр просвещения.По словам Кравцова, российские специалисты готовы делиться своим опытом и передавать зарубежным партнерам лучшие наработки, в том числе в сфере информационных технологий.Напомним, II Всемирная конференция ЮНЕСКО "Образование и воспитание детей раннего возраста" проходит в Ташкенте 14-16 ноября.Участники мероприятия обсудят актуальные проблемы и нововведения в системе образования, а также обменяются в сфере работы с дошкольниками. Международные эксперты в области культуры, искусства, науки, спорта и образования проведут лекции.Программа конференции включает в себя мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки, экскурсии и многое другое.Читайте также: Видео: "В Узбекистане с таким пониманием и любовью относятся к детям" — эксперт

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