https://uz.sputniknews.ru/20221115/na-lep-uzbekistan-afganistan-voznikli-nepoladki-29992458.html
На ЛЭП Узбекистан-Афганистан возникли неполадки
На ЛЭП Узбекистан-Афганистан возникли неполадки
Электричество не подается по одной из линий, вторая работает нормально, сообщили в афганской энергокомпании.
2022-11-15T12:47+0500
2022-11-15T12:47+0500
2022-11-15T12:47+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. На линии электропередач из Узбекистана возникли технические неполадки, сообщает SputnikАфганистан со ссылкой на представителя афганской энергетической компании.На устранение неполадок потребуется 2 суток, заявил Хикматулла Майванд, официальный представитель афганской энергетической компании DABS.Поломка возникла на одной из линий, другая работает в штатном режиме.Электричество, импортируемое из Узбекистана, поступает в 13 провинций, включая Кабул. Майванд предупредил, что до устранения неполадок в столице будут отключения электричества, недостающая энергия будет частично возмещена поставками по линии из Туркменистана.Читайте также: Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан
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афганистан узбекистан электричество линии электропередач неполадки
афганистан узбекистан электричество линии электропередач неполадки
На ЛЭП Узбекистан-Афганистан возникли неполадки
Электричество не подается по одной из линий, вторая работает нормально, сообщили в афганской энергокомпании.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. На линии электропередач из Узбекистана возникли технические неполадки, сообщает SputnikАфганистан со ссылкой на представителя афганской энергетической компании.
На устранение неполадок потребуется 2 суток, заявил Хикматулла Майванд, официальный представитель афганской энергетической компании DABS.
Поломка возникла на одной из линий, другая работает в штатном режиме.
Электричество, импортируемое из Узбекистана, поступает в 13 провинций, включая Кабул. Майванд предупредил, что до устранения неполадок в столице будут отключения электричества, недостающая энергия будет частично возмещена поставками по линии из Туркменистана.