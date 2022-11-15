https://uz.sputniknews.ru/20221115/predstaviteli-gosorganov-uchastvuyut-v-sborax-na-poligone-chirchik-29985115.html
Представители госорганов участвуют в сборах на полигоне "Чирчик"
Представители госорганов участвуют в сборах на полигоне "Чирчик"
Министры и руководители агентств и инспекций ознакомятся с повседневной деятельностью войск.
2022-11-15T09:01+0500
2022-11-15T09:01+0500
2022-11-15T09:01+0500
политика
военные учения
чиновники
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. На общевойсковом полигоне "Чирчик" начались необычные военные сборы.Участие в них принимают руководители органов государственного управления, хокимиятов, хозяйственных управлений и других организаций, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.В ходе учений министры и руководители агентств и инспекций на собственном опыте познакомятся с повседневной деятельностью войск и несением воинской службы. Это должно повысить эффективность выполнения задач, поставленных в рамках организации обороны страны, подчеркнули в пресс-службе.Чиновникам предстоит принять участие в теоретических и практических занятиях по боевой подготовке, освоить навыки территориальной обороны и защиты граждан, а также ознакомиться с реформами в сфере государственного военного строительства.В ходе военных сборов, которые продлятся до 18 ноября, участники тактико-медицинскую, военно-спортивную и огневую подготовку, пройдут обучение по оперативной, мобилизационной, морально-психологической и тактической деятельности. Им также расскажут о ходе реформ в вооруженных силах страны, военно-политической обстановке в мире и регионе.Читайте также: Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане
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узбекистан полигон чирчик военные сборы министры руководители ведомств агентств чиновники
узбекистан полигон чирчик военные сборы министры руководители ведомств агентств чиновники
Представители госорганов участвуют в сборах на полигоне "Чирчик"
Министры и руководители агентств и инспекций ознакомятся с повседневной деятельностью войск.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. На общевойсковом полигоне "Чирчик" начались необычные военные сборы.
Участие в них принимают руководители органов государственного управления, хокимиятов, хозяйственных управлений и других организаций, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
В ходе учений министры и руководители агентств и инспекций на собственном опыте познакомятся с повседневной деятельностью войск и несением воинской службы. Это должно повысить эффективность выполнения задач, поставленных в рамках организации обороны страны, подчеркнули в пресс-службе.
Чиновникам предстоит принять участие в теоретических и практических занятиях по боевой подготовке, освоить навыки территориальной обороны и защиты граждан, а также ознакомиться с реформами в сфере государственного военного строительства.
"В первый день сборов руководители министерств и ведомств прошли медицинский осмотр, им были выданы военная форма одежды и снаряжения, а также они были разделены на группы по военно-учетной специальности", — сообщили в пресс-службе.
В ходе военных сборов, которые продлятся до 18 ноября, участники тактико-медицинскую, военно-спортивную и огневую подготовку, пройдут обучение по оперативной, мобилизационной, морально-психологической и тактической деятельности. Им также расскажут о ходе реформ в вооруженных силах страны, военно-политической обстановке в мире и регионе.