https://uz.sputniknews.ru/20221115/v-rezultate-terakta-v-stambule-postradali-uzbekistantsy--konsulstvo-30001205.html
В результате теракта в Стамбуле пострадали узбекистанцы – консульство
В результате теракта в Стамбуле пострадали узбекистанцы – консульство
Пострадавшие граждане Узбекистана не обращались в медучреждения за помощью.
2022-11-15T15:46+0500
2022-11-15T15:46+0500
2022-11-15T15:46+0500
в мире
турция
граждане узбекистана
теракт
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле есть граждане Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство республики.В дипмиссии уточнили, что пострадавшие узбекистанцы получили медицинскую помощь на месте и в медучреждения не обращались. В генконсульстве также призвали соотечественников проявлять осторожность.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.Читайте также: Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США
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узбекистан турция стамбул теракт взрыв пострадавшие генеральное консульство узбекистана в турции
узбекистан турция стамбул теракт взрыв пострадавшие генеральное консульство узбекистана в турции
В результате теракта в Стамбуле пострадали узбекистанцы – консульство
Пострадавшие граждане Узбекистана не обращались в медучреждения за помощью.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.
Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле есть граждане Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на генконсульство республики.
"Граждан Узбекистана среди погибших или получивших серьезные ранения при взрыве в Стамбуле нет. В то же время есть граждане Узбекистана, у которых есть ранения легкой степени", - говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.
В дипмиссии уточнили, что пострадавшие узбекистанцы получили медицинскую помощь на месте и в медучреждения не обращались. В генконсульстве также призвали соотечественников проявлять осторожность.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.