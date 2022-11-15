https://uz.sputniknews.ru/20221115/v-rezultate-terakta-v-stambule-postradali-uzbekistantsy--konsulstvo-30001205.html

В результате теракта в Стамбуле пострадали узбекистанцы – консульство

В результате теракта в Стамбуле пострадали узбекистанцы – консульство

Пострадавшие граждане Узбекистана не обращались в медучреждения за помощью.

2022-11-15T15:46+0500

2022-11-15T15:46+0500

2022-11-15T15:46+0500

в мире

турция

граждане узбекистана

теракт

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле есть граждане Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство республики.В дипмиссии уточнили, что пострадавшие узбекистанцы получили медицинскую помощь на месте и в медучреждения не обращались. В генконсульстве также призвали соотечественников проявлять осторожность.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.Читайте также: Турция заявила, что не принимает соболезнования посольства США

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