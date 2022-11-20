https://uz.sputniknews.ru/20221120/v-uzbekistane-vozroslo-chislo-novyx-sluchaev-kovida--30107432.html

В Узбекистане возросло число новых случаев ковида

В Узбекистане возросло число новых случаев ковида

Число зараженных в субботу достигло 81 случая.

2022-11-20T13:10+0500

2022-11-20T13:10+0500

2022-11-20T13:10+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вчера в республике зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, передает пресс-служба Минздрава.По данным ведомства, в субботу выявили 81 случай, из них в столице — 64. На этой неделе количество заболевших увеличивалось почти каждый день. Так, в понедельник число зараженных в стране было 21, во вторник оно увеличилось до 48, в среду – до 61, в четверг – до 69 и в пятницу – до 92 человек.Читайте также:COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученыеПандемия COVID-19 близится к концу — ВОЗ

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