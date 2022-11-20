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В Узбекистане возросло число новых случаев ковида
В Узбекистане возросло число новых случаев ковида
Число зараженных в субботу достигло 81 случая.
2022-11-20T13:10+0500
2022-11-20T13:10+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вчера в республике зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, передает пресс-служба Минздрава.По данным ведомства, в субботу выявили 81 случай, из них в столице — 64. На этой неделе количество заболевших увеличивалось почти каждый день. Так, в понедельник число зараженных в стране было 21, во вторник оно увеличилось до 48, в среду – до 61, в четверг – до 69 и в пятницу – до 92 человек.Читайте также:COVID-19 повышает риск болезни Альцгеймера – ученыеПандемия COVID-19 близится к концу — ВОЗ
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в узбекистане возросло число новых случаев ковида коронавирус узбекистан сколько случаев случай зараженные почему увеличивается министерство здравоохранения минздрав
в узбекистане возросло число новых случаев ковида коронавирус узбекистан сколько случаев случай зараженные почему увеличивается министерство здравоохранения минздрав

В Узбекистане возросло число новых случаев ковида

13:10 20.11.2022
© pexels.com/Polina TankilevitchЧеловек, держащий пробирки
Человек, держащий пробирки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2022
© pexels.com/Polina Tankilevitch
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Число зараженных в субботу почти в 4 раза превышает средний показатель октября.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вчера в республике зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, передает пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, в субботу выявили 81 случай, из них в столице — 64. На этой неделе количество заболевших увеличивалось почти каждый день. Так, в понедельник число зараженных в стране было 21, во вторник оно увеличилось до 48, в среду – до 61, в четверг – до 69 и в пятницу – до 92 человек.
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