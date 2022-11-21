https://uz.sputniknews.ru/20221121/shomurodov-pokinul-pole-v-obnimku-s-karpinym--video--30117876.html

Шомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео

Шомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео

Футболист рассказал, в каких отношениях с бывшим тренером.

2022-11-21T08:15+0500

2022-11-21T08:15+0500

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спорт

эльдор шомуродов

отношения

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов покинул поле в обнимку с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ранее в интервью "Бомбардиру" спортсмен рассказал, какой вклад в его спортивную карьеру сделал Карпин. По словам футболиста, при встрече с бывшим тренером в Ташкенте они вспомнили времена в "Ростове", поговорили о его карьере в "Роме" и о многом другом.Также Шомуродов отметил, что всегда учится чему-то новому у Карпина.Напомним, вчера в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошел матч между сборными Узбекистана и России.Читайте также:"Ташкент — город друзей": что российские футболисты рассказали об УзбекистанеДарья Карпина провела экскурсию по Ташкенту – видео

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видео шомуродов рассказал о взаимоотношениях с карпиным футбол отношения матч игра карпин тренер футболист итоги узбекистан