https://uz.sputniknews.ru/20221121/shomurodov-pokinul-pole-v-obnimku-s-karpinym--video--30117876.html
Шомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео
Шомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео
Футболист рассказал, в каких отношениях с бывшим тренером.
2022-11-21T08:15+0500
2022-11-21T08:15+0500
2022-11-21T09:31+0500
спорт
эльдор шомуродов
отношения
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов покинул поле в обнимку с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ранее в интервью "Бомбардиру" спортсмен рассказал, какой вклад в его спортивную карьеру сделал Карпин. По словам футболиста, при встрече с бывшим тренером в Ташкенте они вспомнили времена в "Ростове", поговорили о его карьере в "Роме" и о многом другом.Также Шомуродов отметил, что всегда учится чему-то новому у Карпина.Напомним, вчера в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошел матч между сборными Узбекистана и России.Читайте также:"Ташкент — город друзей": что российские футболисты рассказали об УзбекистанеДарья Карпина провела экскурсию по Ташкенту – видео
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видео шомуродов рассказал о взаимоотношениях с карпиным футбол отношения матч игра карпин тренер футболист итоги узбекистан
видео шомуродов рассказал о взаимоотношениях с карпиным футбол отношения матч игра карпин тренер футболист итоги узбекистан
Шомуродов покинул поле в обнимку с Карпиным – видео
08:15 21.11.2022 (обновлено: 09:31 21.11.2022)
После матча с Россией футболист и его бывший тренер вместе ушли с игрового поля. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов покинул поле в обнимку с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Ранее в интервью "Бомбардиру" спортсмен рассказал, какой вклад в его спортивную карьеру сделал Карпин.
По словам футболиста, при встрече с бывшим тренером в Ташкенте они вспомнили времена в "Ростове", поговорили о его карьере в "Роме" и о многом другом.
Также Шомуродов отметил, что всегда учится чему-то новому у Карпина.
"Самый главный ли он для меня тренер? Думаю, у него я учился больше всего", – добавил футболист.
Напомним, вчера в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошел
матч между сборными Узбекистана и России.