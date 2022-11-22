https://uz.sputniknews.ru/20221122/30152610.html

ЦИК Казахстана объявил окончательные итоги выборов

ЦИК Казахстана объявил окончательные итоги выборов

Седьмые президентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье, 20 ноября. По данным ЦИК, явка составила 69,44%.

2022-11-22T12:04+0500

2022-11-22T12:04+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Казахстана на специальном заседании объявила результаты президентских выборов, состоявшихся в минувшеевоскресенье, сообщает Sputnik Казахстан.Явка избирателей на внеочередных выборах составила 69,44%. По данным Центризбиркома, действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев набрал 6 456 392 голоса, или 81,31%.Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, Мейрам Кажыкен – 2,53%, Каракат Абден – 2,6 %, Салтанат Турсынбекова – 2,12% , Нурлан Ауесбаев – 2,22%, графу "против всех" отметили 5,8% избирателей.В воскресенье, 20 ноября в Казахстане прошли седьмые президентские выборы. Всего в день голосования работали 10 101 участок для голосования, в том числе за рубежом – 68 участков в 53 странах.Инаугурация вновь избранного президента состоится 26 ноября.Читайте также: Мирзиёев поздравил Токаева с победой на выборах

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