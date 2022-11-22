https://uz.sputniknews.ru/20221122/uzbekistan-budet-provodit-issledovaniya-po-yadernoy-fizike-sovmestno-s-rosatomom-30149883.html
Узбекистан будет проводить исследования на самом мощном ядерном реакторе в мире
Узбекистан будет проводить исследования на самом мощном ядерном реакторе в мире
Институту ядерной физики Узбекистана будет принадлежать часть ресурса самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора МБИР.
2022-11-22T10:23+0500
2022-11-22T10:23+0500
2022-11-22T11:17+0500
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Институт ядерной физики (ИЯФ) Узбекистана будет проводить исследования на мощнейшем в мире исследовательском ядерном реакторе МБИР, принадлежащем "Росатому".Директор ИЯФ Илхам Садиков подписал соглашение о присоединении к международному Консорциуму на базе реактора МБИР, сообщает пресс-служба "Росатома".Согласно документу, с момента пуска в эксплуатацию реакторной установки МБИР, узбекистанской стороне будет принадлежать часть реакторного ресурса, на котором ученые смогут проводить исследования в области ядерной физики, радиоизотопной продукции и материаловедения.Целью сооружения МБИР является создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для реализации следующих задач: проведение реакторных и послереакторных исследований, производство электроэнергии и тепла, отработка новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.Представители ИЯФ Узбекистана подписали соглашение на полях крупнейшего международного форума атомной отрасли "Атомэкспо", который проходит в Сочи.Форум, организованный госкорпорацией "Росатом", открылся в понедельник в "олимпийском" центре города – Парке науки и искусств "Сириус".На протяжении двух дней, 21-22 ноября участники будут обсуждать современное состояние мировой атомной энергетики и инновации на основе ядерных технологий.Участие в форуме принимают представители более 50 стран. Основная тема форума – "Атомная весна: создавая устойчивое будущее". В рамках "Атомэкспо-2022" пройдут большое пленарное заседание, тематические круглые столы и панельные дискуссии. Во время дискуссий участники обсудят сырьевое обеспечение ядерного топливного цикла, промышленные отходы, неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий, применение искусственного интеллекта в промышленности и атомной сфере и многое другое.Форум "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Нынешнее мероприятие – первое после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.Читайте также: "Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России
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узбекистан россия институт ядерной физики академии наук росатом консорциум международный исследовательский центр исследовательский реактор мбир ядерная физика производство радиоизотопов материаловедение астрофизика
узбекистан россия институт ядерной физики академии наук росатом консорциум международный исследовательский центр исследовательский реактор мбир ядерная физика производство радиоизотопов материаловедение астрофизика
Узбекистан будет проводить исследования на самом мощном ядерном реакторе в мире
10:23 22.11.2022 (обновлено: 11:17 22.11.2022)
Институту ядерной физики Узбекистана будет принадлежать часть ресурса самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора МБИР.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Институт ядерной физики (ИЯФ) Узбекистана будет проводить исследования на мощнейшем в мире исследовательском ядерном реакторе МБИР, принадлежащем "Росатому".
Директор ИЯФ Илхам Садиков подписал соглашение о присоединении к международному Консорциуму на базе реактора МБИР, сообщает
пресс-служба "Росатома".
Согласно документу, с момента пуска в эксплуатацию реакторной установки МБИР, узбекистанской стороне будет принадлежать часть реакторного ресурса, на котором ученые смогут проводить исследования в области ядерной физики, радиоизотопной продукции и материаловедения.
"Мы рассматриваем несколько направлений сотрудничества с Росатомом в рамках проекта МБИР. Приоритетным для нас в области прикладной ядерной физики является производство радиоизотопной продукции и изготовление на их основе радиофармпрепаратов для медицины. Мы планируем применять на реакторной установке разработанные нами технологии и получить новые виды радиоизотопной продукции. Второе направление сотрудничества – это радиационное материаловедение, а именно, исследования в области различных видов радиационно-стойких материалов. Третье направление – это теоретическая ядерная физика, в частности, астрофизика. С помощью МБИР мы планируем исследовать течения ядерных реакций, происходящих на звездах, чтобы проверить расчеты наших физиков-теоретиков", - рассказал директор Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан Илхам Садиков.
Целью сооружения МБИР является создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для реализации следующих задач: проведение реакторных и послереакторных исследований, производство электроэнергии и тепла, отработка новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.
Представители ИЯФ Узбекистана подписали соглашение на полях крупнейшего международного форума атомной отрасли "Атомэкспо", который проходит в Сочи.
Форум, организованный госкорпорацией "Росатом", открылся в понедельник в "олимпийском" центре города – Парке науки и искусств "Сириус".
На протяжении двух дней, 21-22 ноября участники будут обсуждать современное состояние мировой атомной энергетики и инновации на основе ядерных технологий.
Участие в форуме принимают представители более 50 стран. Основная тема форума – "Атомная весна: создавая устойчивое будущее". В рамках "Атомэкспо-2022" пройдут большое пленарное заседание, тематические круглые столы и панельные дискуссии. Во время дискуссий участники обсудят сырьевое обеспечение ядерного топливного цикла, промышленные отходы, неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий, применение искусственного интеллекта в промышленности и атомной сфере и многое другое.
Форум "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Нынешнее мероприятие – первое после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.