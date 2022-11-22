https://uz.sputniknews.ru/20221122/uzbekistan-budet-provodit-issledovaniya-po-yadernoy-fizike-sovmestno-s-rosatomom-30149883.html

Узбекистан будет проводить исследования на самом мощном ядерном реакторе в мире

Узбекистан будет проводить исследования на самом мощном ядерном реакторе в мире

Институту ядерной физики Узбекистана будет принадлежать часть ресурса самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора МБИР.

2022-11-22T10:23+0500

2022-11-22T10:23+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Институт ядерной физики (ИЯФ) Узбекистана будет проводить исследования на мощнейшем в мире исследовательском ядерном реакторе МБИР, принадлежащем "Росатому".Директор ИЯФ Илхам Садиков подписал соглашение о присоединении к международному Консорциуму на базе реактора МБИР, сообщает пресс-служба "Росатома".Согласно документу, с момента пуска в эксплуатацию реакторной установки МБИР, узбекистанской стороне будет принадлежать часть реакторного ресурса, на котором ученые смогут проводить исследования в области ядерной физики, радиоизотопной продукции и материаловедения.Целью сооружения МБИР является создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для реализации следующих задач: проведение реакторных и послереакторных исследований, производство электроэнергии и тепла, отработка новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.Представители ИЯФ Узбекистана подписали соглашение на полях крупнейшего международного форума атомной отрасли "Атомэкспо", который проходит в Сочи.Форум, организованный госкорпорацией "Росатом", открылся в понедельник в "олимпийском" центре города – Парке науки и искусств "Сириус".На протяжении двух дней, 21-22 ноября участники будут обсуждать современное состояние мировой атомной энергетики и инновации на основе ядерных технологий.Участие в форуме принимают представители более 50 стран. Основная тема форума – "Атомная весна: создавая устойчивое будущее". В рамках "Атомэкспо-2022" пройдут большое пленарное заседание, тематические круглые столы и панельные дискуссии. Во время дискуссий участники обсудят сырьевое обеспечение ядерного топливного цикла, промышленные отходы, неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий, применение искусственного интеллекта в промышленности и атомной сфере и многое другое.Форум "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Нынешнее мероприятие – первое после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.Читайте также: "Нам есть что предложить друг другу" — Мантуров о партнерстве Узбекистана и России

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