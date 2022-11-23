https://uz.sputniknews.ru/20221123/sankt-peterburg-stal-partnerom-mejdunarodnoy-turisticheskoy-yarmarki-v-tashkente-30184770.html
Санкт-Петербург стал партнером Международной туристической ярмарки в Ташкенте
Санкт-Петербург стал партнером Международной туристической ярмарки в Ташкенте
Об этом договорились Министерство туризма Узбекистана и мэрия северной столицы России.
2022-11-23T13:23+0500
2022-11-23T13:23+0500
2022-11-23T13:37+0500
туризм
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санкт-петербург
ярмарка
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. О подготовке к проведению Ташкентской международной туристической ярмарки (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути" рассказали организаторы на пресс-конференции в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.Форум пройдет с 30 ноября по 2 декабря 2022 года. В ярмарке примут участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия пройдет международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет познакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Читайте также: Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане
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ташкентская международная туристическая ярмарка тмтя санкт-петербург россия партнер
ташкентская международная туристическая ярмарка тмтя санкт-петербург россия партнер
Санкт-Петербург стал партнером Международной туристической ярмарки в Ташкенте
13:23 23.11.2022 (обновлено: 13:37 23.11.2022)
Об этом договорились Министерство туризма Узбекистана и мэрия северной столицы России.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
О подготовке к проведению Ташкентской международной туристической ярмарки (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути" рассказали организаторы на пресс-конференции в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Впервые мы проводим эту ярмарку при поддержке спонсоров без использования средств государственного бюджета. Вместе с местными партнерами организаторы ТМТЯ-2022 достигли договоренности с мэрией Санкт-Петербурга, Россия. Согласно ему, город Санкт-Петербург, северная столица России, примет участие в качестве города-партнера 27-й ТХТЯ", - сказал министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.
Форум пройдет с 30 ноября по 2 декабря 2022 года. В ярмарке примут участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.
В рамках мероприятия пройдет международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет познакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.