https://uz.sputniknews.ru/20221124/andrey-bodin-rossiya-budet-postavlyat-saxar-v-strany-eaes-i-v-sleduyuschem-godu-30234129.html
Андрей Бодин: Россия будет поставлять сахар в страны ЕАЭС и в следующем году
Андрей Бодин: Россия будет поставлять сахар в страны ЕАЭС и в следующем году
В настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.
2022-11-24T21:00+0500
2022-11-24T21:00+0500
2022-11-24T21:08+0500
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сахар
миа "россия сегодня"
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В 2023 году Россия продолжит поставлять сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции в Международной медиагруппе "Россия сегодня" сообщил председатель правления Ассоциации сахаропроизводителей России Андрей Бодин.По словам Андрея Бодина, производство сахара в стране продолжается в плановом порядке, он продается во всех торговых сетях.Он добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.Для справки: 27 ноября в России отмечается День сахара. В этом году исполняется 220 лет с начала производства свекловичного сахара в России.По историческим данным, в ноябре 1802 года в селе Алябево Тульской области начал работу первый сахарный завод, перерабатывавший сахарную свеклу. В этом же году фабрика произвела 300 пудов сахара.Читайте также: Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном
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россия сахар производство поставки еаэс экспорт представитель ассоциации сахаропроизводителей андрей бодин
россия сахар производство поставки еаэс экспорт представитель ассоциации сахаропроизводителей андрей бодин
Андрей Бодин: Россия будет поставлять сахар в страны ЕАЭС и в следующем году
21:00 24.11.2022 (обновлено: 21:08 24.11.2022)
В настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В 2023 году Россия продолжит поставлять сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции в Международной медиагруппе "Россия сегодня" сообщил председатель правления Ассоциации сахаропроизводителей России Андрей Бодин.
По словам Андрея Бодина, производство сахара в стране продолжается в плановом порядке, он продается во всех торговых сетях.
"В 2023 году мы будем поставлять сахар не только в Россию, но и в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом году мы немного опоздали с уборкой сахарной свеклы из-за погодных и климатических условий. Но у нас есть возможность приобрести снегоуборочные комбайны, а это позволяет собирать урожай даже под снегом", — сказал Андрей Бодин.
Он добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.
Для справки: 27 ноября в России отмечается День сахара. В этом году исполняется 220 лет с начала производства свекловичного сахара в России.
По историческим данным, в ноябре 1802 года в селе Алябево Тульской области начал работу первый сахарный завод, перерабатывавший сахарную свеклу. В этом же году фабрика произвела 300 пудов сахара.