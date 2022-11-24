https://uz.sputniknews.ru/20221124/andrey-bodin-rossiya-budet-postavlyat-saxar-v-strany-eaes-i-v-sleduyuschem-godu-30234129.html

Андрей Бодин: Россия будет поставлять сахар в страны ЕАЭС и в следующем году

Андрей Бодин: Россия будет поставлять сахар в страны ЕАЭС и в следующем году

В настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.

2022-11-24T21:00+0500

2022-11-24T21:00+0500

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россия

сахар

миа "россия сегодня"

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В 2023 году Россия продолжит поставлять сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции в Международной медиагруппе "Россия сегодня" сообщил председатель правления Ассоциации сахаропроизводителей России Андрей Бодин.По словам Андрея Бодина, производство сахара в стране продолжается в плановом порядке, он продается во всех торговых сетях.Он добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 65 сахарных заводов. На них трудится 250 тыс. работников. Объем производства сахара в этом году составил 6,1 млн тонн.Для справки: 27 ноября в России отмечается День сахара. В этом году исполняется 220 лет с начала производства свекловичного сахара в России.По историческим данным, в ноябре 1802 года в селе Алябево Тульской области начал работу первый сахарный завод, перерабатывавший сахарную свеклу. В этом же году фабрика произвела 300 пудов сахара.Читайте также: Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном

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