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https://uz.sputniknews.ru/20221126/federatsii-profsoyuzov-peredadut-65-detskix-lagerey-po-vsey-strane--30266358.html
Федерации профсоюзов передадут 65 детских лагерей по всей стране
Федерации профсоюзов передадут 65 детских лагерей по всей стране
В Федерации профсоюзов создадут фонд по укреплению здоровья.
2022-11-26T11:34+0500
2022-11-26T11:39+0500
общество
федерация профсоюзов
лагерь
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о системной организации отдыха и дальнейшего совершенствования работы по оздоровлению детей. Для этого в системе Федерации профсоюзов создадут Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения.Средства фонда направят на ремонт и строительство детских оздоровительных лагерей и санаториев в системе Федерации профсоюзов.Также на территории, прилегающей к Чарвакскому водохранилищу в Бостанлыкском районе Ташкентской области, построят международный детский оздоровительный лагерь.Из средств фонда лагерям будут компенсировать часть их расходов на отдых детей членов профсоюзов. За каждую путевку выделят до двукратного размера БРВ, но не более 50% от ее стоимости.Кроме того, Федерации профсоюзов Узбекистана на основе права собственности передадут 65 ведомственных лагерей, а также здания и сооружения санаториев "Хонобод" АО "General Motors Uzbekistan и санатория-профилактория "Назарбек".Средства самого фонда будут пополнять за счет:Читайте также:Узбекистан выделит 300 млрд сумов для выращивания сельхозпродукцииАйдар-Арнасайскую систему озер передадут в доверительное управление
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федерации профсоюзов передадут 65 детских лагерей по всей стране оздоровительные лагеря профсоюз узбекистан оздоровительный лагерь дети
федерации профсоюзов передадут 65 детских лагерей по всей стране оздоровительные лагеря профсоюз узбекистан оздоровительный лагерь дети

Федерации профсоюзов передадут 65 детских лагерей по всей стране

11:34 26.11.2022 (обновлено: 11:39 26.11.2022)
© Unsplash / note thanunДети на прогулке
Дети на прогулке - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2022
© Unsplash / note thanun
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Мунаввар Разакова
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В рамках Федерации профсоюзов создадут специальный фонд по укреплению здоровья населения.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о системной организации отдыха и дальнейшего совершенствования работы по оздоровлению детей. Для этого в системе Федерации профсоюзов создадут Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения.
Средства фонда направят на ремонт и строительство детских оздоровительных лагерей и санаториев в системе Федерации профсоюзов.
Также на территории, прилегающей к Чарвакскому водохранилищу в Бостанлыкском районе Ташкентской области, построят международный детский оздоровительный лагерь.
Из средств фонда лагерям будут компенсировать часть их расходов на отдых детей членов профсоюзов. За каждую путевку выделят до двукратного размера БРВ, но не более 50% от ее стоимости.
Кроме того, Федерации профсоюзов Узбекистана на основе права собственности передадут 65 ведомственных лагерей, а также здания и сооружения санаториев "Хонобод" АО "General Motors Uzbekistan и санатория-профилактория "Назарбек".
Средства самого фонда будут пополнять за счет:
целевых трансфертов из Госбюджета;
доходов, полученных от размещения средств фонда на депозиты банков;
благотворительных пожертвований и грантов;
10% от перевыполненной части прогноза доходов местных бюджетов, определяемой ежеквартально.
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