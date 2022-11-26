https://uz.sputniknews.ru/20221126/kak-gotovyat-yaichnitsu-v-afrike---retsept-27481987.html

Как готовят яичницу в Африке — рецепт

Как готовят яичницу в Африке — рецепт

Как приготовить яичницу-глазунью по-тунисски (чакчуко), читайте в материале.

2022-11-26T08:00+0500

2022-11-26T08:00+0500

2022-11-26T08:00+0500

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рецепт

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Африканская кухня очень богата и разнообразна. Рецепты ее часто экзотичны, хотя есть и такие блюда, которые готовят из привычных продуктов. Национальная кухня Африки объединяет многочисленные традиции крупных и малых стран этого континента. Например, в Тунисе яичницу-глазунью (чакчуко) готовят следующим образом.Ингредиенты:ПриготовлениеЛук и чеснок мелко нарезать и обжарить в масле. Помидоры разрезать пополам. Перец нарезать тонкими полосками. Добавить помидоры и перец к луку и чесноку, посолить, поперчить и тушить на слабом огне 20 мин. Аккуратно вылить на овощи яйца, стараясь не повредить желток. Сковороду поставить в духовку и довести яичницу до готовности на слабом огне. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью. Подавать на стол на сковороде.Приятного аппетита!Читайте также:Как приготовить необычный какао-флип

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