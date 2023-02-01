https://uz.sputniknews.ru/20230201/kak-gotovyat-yaichnitsu-v-afrike---retsept-27481987.html
Как готовят яичницу в Африке — рецепт
Как готовят яичницу в Африке — рецепт
Как приготовить яичницу-глазунью по-тунисски (чакчуко), читайте в материале.
2023-02-01T07:01+0500
2023-02-01T07:01+0500
2023-02-01T07:01+0500
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рецепт
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Африканская кухня очень богата и разнообразна. Рецепты ее часто экзотичны, хотя есть и такие блюда, которые готовят из привычных продуктов. Национальная кухня Африки объединяет многочисленные традиции крупных и малых стран этого континента. Например, в Тунисе яичницу-глазунью (чакчуко) готовят следующим образом.Ингредиенты:ПриготовлениеЛук и чеснок мелко нарезать и обжарить в масле. Помидоры разрезать пополам. Перец нарезать тонкими полосками. Добавить помидоры и перец к луку и чесноку, посолить, поперчить и тушить на слабом огне 20 мин. Аккуратно вылить на овощи яйца, стараясь не повредить желток. Сковороду поставить в духовку и довести яичницу до готовности на слабом огне. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью. Подавать на стол на сковороде.Приятного аппетита!Читайте также:Как приготовить необычный какао-флип
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как готовят яичницу в африке разных странах рецепт яичница глазунья по тунисски чакчуко самые необычные экзотичные рецепты завтраков приготовление яичницы кулинария что приготовить вкусное быстрое и простое на завтрак полезное польза полезная еда здоровая белок утро яйца тунис
как готовят яичницу в африке разных странах рецепт яичница глазунья по тунисски чакчуко самые необычные экзотичные рецепты завтраков приготовление яичницы кулинария что приготовить вкусное быстрое и простое на завтрак полезное польза полезная еда здоровая белок утро яйца тунис
Как готовят яичницу в Африке — рецепт
О том, как приготовить яичницу-глазунью по-тунисски (чакчуко), читайте в нашем материале.
Африканская кухня очень богата и разнообразна. Рецепты ее часто экзотичны, хотя есть и такие блюда, которые готовят из привычных продуктов. Национальная кухня Африки объединяет многочисленные традиции крупных и малых стран этого континента. Например, в Тунисе яичницу-глазунью (чакчуко) готовят следующим образом.
Ингредиенты:
масло растительное — 2 ст. ложки;
перец черный молотый— по вкусу;
Приготовление
Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить в масле.
Помидоры разрезать пополам.
Перец нарезать тонкими полосками.
Добавить помидоры и перец к луку и чесноку, посолить, поперчить и тушить на слабом огне 20 мин.
Аккуратно вылить на овощи яйца, стараясь не повредить желток.
Сковороду поставить в духовку и довести яичницу до готовности на слабом огне.
Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью.
Подавать на стол на сковороде.