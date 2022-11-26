https://uz.sputniknews.ru/20221126/smi-izvestny-podrobnosti-turetskoy-operatsii-v-sirii--30270419.html
СМИ: известны подробности турецкой операции в Сирии
СМИ: известны подробности турецкой операции в Сирии
Спецоперация продолжается, несмотря на предупреждение США.
2022-11-26T14:48+0500
2022-11-26T14:48+0500
2022-11-26T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Наземная операция турецких военных в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.По данным газеты, недавно в Турции прошло заседание Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи была борьба с терроризмом. Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступили с презентацией.Во время операции Вашингтон предупредил Анкару о том, что "не следует туда входить, так как район находится под их контролем". Однако, несмотря на это, Турция продолжила действовать.Напомним, с 20 ноября Турция проводит на севере Сирии воздушную операцию против боевиков "Рабочей партии Курдистана".Читайте также:Шавкат Мирзиёев наградил Эрдогана орденом "Имам Аль-Бухари"Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
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известны подробности турецкой операции в сирии операция турции в сирии что как где что происходит зачем причины турция анкара дамаск сирия сша политика
известны подробности турецкой операции в сирии операция турции в сирии что как где что происходит зачем причины турция анкара дамаск сирия сша политика
СМИ: известны подробности турецкой операции в Сирии
Анкара продолжила спецоперацию, несмотря на предупреждение Вашингтона.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Наземная операция турецких военных в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Yeni Şafak.
По данным газеты, недавно в Турции прошло заседание Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи была борьба с терроризмом. Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступили с презентацией.
"В докладе было заявлено, что наземная операция будет проведена как можно скорее, и что не удалось получить желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции "Коготь-меч" на севере Сирии, но, несмотря на это, операция прошла успешно. В этом процессе лицемерное отношение США подверглось критике",- цитирует турецкую газету РИА Новости.
Во время операции Вашингтон предупредил Анкару о том, что "не следует туда входить, так как район находится под их контролем". Однако, несмотря на это, Турция продолжила действовать.
Напомним, с 20 ноября Турция проводит на севере Сирии воздушную операцию против боевиков "Рабочей партии Курдистана".