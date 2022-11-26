https://uz.sputniknews.ru/20221126/smi-izvestny-podrobnosti-turetskoy-operatsii-v-sirii--30270419.html

СМИ: известны подробности турецкой операции в Сирии

СМИ: известны подробности турецкой операции в Сирии

Спецоперация продолжается, несмотря на предупреждение США.

2022-11-26T14:48+0500

2022-11-26T14:48+0500

2022-11-26T14:48+0500

в мире

сми

турция

сирия

операция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/12/27254805_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_2ac50e1794eb8debadca78ae8073eaaf.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Наземная операция турецких военных в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.По данным газеты, недавно в Турции прошло заседание Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи была борьба с терроризмом. Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступили с презентацией.Во время операции Вашингтон предупредил Анкару о том, что "не следует туда входить, так как район находится под их контролем". Однако, несмотря на это, Турция продолжила действовать.Напомним, с 20 ноября Турция проводит на севере Сирии воздушную операцию против боевиков "Рабочей партии Курдистана".Читайте также:Шавкат Мирзиёев наградил Эрдогана орденом "Имам Аль-Бухари"Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

известны подробности турецкой операции в сирии операция турции в сирии что как где что происходит зачем причины турция анкара дамаск сирия сша политика