https://uz.sputniknews.ru/20221126/uchenye-vyyasnili-chem-mojno-zamenit-snotvornoe--30278766.html
Ученые выяснили, чем можно заменить снотворное
Ученые выяснили, чем можно заменить снотворное
Эксперты проводили исследование, в котором изучали сон.
2022-11-26T22:00+0500
2022-11-26T22:00+0500
2022-11-26T22:00+0500
это интересно
ученые
сон
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Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме провели исследование, которое показало связь между быстрым засыпанием и занятием спортом.В течение 14 лет команда экспертов анализировала медкарты 34 тыс. людей среднего возраста. Выяснилось, что за время исследования примерно 17% из них врачи выписывали снотворное.При этом люди, которые занимались каким-либо видом спорта, на 15% реже просили выписать им лекарства против бессонницы. Это может говорить о положительном эффекте спорта на сон, считают эксперты.Читайте также:Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубовКак легко просыпаться утром – советы специалиста
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ученые выяснили чем можно заменить снотворное средства от бессонницы бессонница причины как избавиться сон как спать наладить
ученые выяснили чем можно заменить снотворное средства от бессонницы бессонница причины как избавиться сон как спать наладить
Ученые выяснили, чем можно заменить снотворное
Группа экспертов в течение 14 лет проводила исследование, в ходе которого изучала влияние разных факторов на сон.
Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме провели исследование, которое показало связь между быстрым засыпанием и занятием спортом.
В течение 14 лет команда экспертов анализировала медкарты 34 тыс. людей среднего возраста. Выяснилось, что за время исследования примерно 17% из них врачи выписывали снотворное.
При этом люди, которые занимались каким-либо видом спорта, на 15% реже просили выписать им лекарства против бессонницы. Это может говорить о положительном эффекте спорта на сон, считают эксперты.