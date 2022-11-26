https://uz.sputniknews.ru/20221126/uchenye-vyyasnili-chem-mojno-zamenit-snotvornoe--30278766.html

Ученые выяснили, чем можно заменить снотворное

Ученые выяснили, чем можно заменить снотворное

Эксперты проводили исследование, в котором изучали сон.

2022-11-26T22:00+0500

2022-11-26T22:00+0500

2022-11-26T22:00+0500

это интересно

ученые

сон

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Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме провели исследование, которое показало связь между быстрым засыпанием и занятием спортом.В течение 14 лет команда экспертов анализировала медкарты 34 тыс. людей среднего возраста. Выяснилось, что за время исследования примерно 17% из них врачи выписывали снотворное.При этом люди, которые занимались каким-либо видом спорта, на 15% реже просили выписать им лекарства против бессонницы. Это может говорить о положительном эффекте спорта на сон, считают эксперты.Читайте также:Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубовКак легко просыпаться утром – советы специалиста

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ученые выяснили чем можно заменить снотворное средства от бессонницы бессонница причины как избавиться сон как спать наладить