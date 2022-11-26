https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-aeroportu-tashkenta-zarabotala-umnaya-parkovka--30272793.html

В аэропорту Ташкента заработала "умная" парковка

В аэропорту Ташкента заработала "умная" парковка

Парковка работает на опознавании номерных знаков авто.

2022-11-26T16:15+0500

2022-11-26T16:15+0500

2022-11-26T16:15+0500

общество

аэропорт ташкента

парковка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30272632_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d08d9f4e3ba3a97e342daaf9773c4db2.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента перед терминалом вылета организовали автоматизированную парковку. Она пока работает в тестовом режиме, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Автостоянка рассчитана на 333 автомобиля. Она работает с помощью распознавания номерных знаков автомобилей.Водители могут оплатить парковку двумя способами – наличными или по QR-коду. Если система сможет распознать номер автомобиля, то водителю нужно указать номер автомобиля и на табло паркомата появится сумма для оплаты.Если система не сможет определить номер, то необходимо взять парковочный талон при въезде и оплатить его в паркомате.В данный момент специалисты дорабатывают парковку – добавляют шаблоны автомобильных номеров и способы оплаты.Ранее Uzbekistan Airports запустили Telegram-бот для отслеживания рейсов.Читайте также:Uzbekistan Airways снизит цены ко Дню конституцииВ Самарканде открылся первый магазин Duty Free, действующий на внутренней территории

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в аэропорту ташкента заработала умная парковка аэропорт ташкента парковка как где оплатить инструкция ташкент узбекистан умные технологии