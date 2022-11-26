https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-aeroportu-tashkenta-zarabotala-umnaya-parkovka--30272793.html
В аэропорту Ташкента заработала "умная" парковка
В аэропорту Ташкента заработала "умная" парковка
Парковка работает на опознавании номерных знаков авто.
2022-11-26T16:15+0500
2022-11-26T16:15+0500
2022-11-26T16:15+0500
общество
аэропорт ташкента
парковка
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента перед терминалом вылета организовали автоматизированную парковку. Она пока работает в тестовом режиме, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Автостоянка рассчитана на 333 автомобиля. Она работает с помощью распознавания номерных знаков автомобилей.Водители могут оплатить парковку двумя способами – наличными или по QR-коду. Если система сможет распознать номер автомобиля, то водителю нужно указать номер автомобиля и на табло паркомата появится сумма для оплаты.Если система не сможет определить номер, то необходимо взять парковочный талон при въезде и оплатить его в паркомате.В данный момент специалисты дорабатывают парковку – добавляют шаблоны автомобильных номеров и способы оплаты.Ранее Uzbekistan Airports запустили Telegram-бот для отслеживания рейсов.Читайте также:Uzbekistan Airways снизит цены ко Дню конституцииВ Самарканде открылся первый магазин Duty Free, действующий на внутренней территории
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в аэропорту ташкента заработала умная парковка аэропорт ташкента парковка как где оплатить инструкция ташкент узбекистан умные технологии
в аэропорту ташкента заработала умная парковка аэропорт ташкента парковка как где оплатить инструкция ташкент узбекистан умные технологии
В аэропорту Ташкента заработала "умная" парковка
Автоматизированная парковка работает на опознавании номерных знаков транспортных средств.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
В международном аэропорту Ташкента перед терминалом вылета организовали автоматизированную парковку. Она пока работает в тестовом режиме, передает пресс-служба
Uzbekistan Airports.
Автостоянка рассчитана на 333 автомобиля. Она работает с помощью распознавания номерных знаков автомобилей.
Водители могут оплатить парковку двумя способами – наличными или по QR-коду. Если система сможет распознать номер автомобиля, то водителю нужно указать номер автомобиля и на табло паркомата появится сумма для оплаты.
Если система не сможет определить номер, то необходимо взять парковочный талон при въезде и оплатить его в паркомате.
"Полноценное комплексное решение позволяет автоматизировать весь процесс – въезд, выезд и оплату. В Узбекистане таких решений на сегодняшний день – нет, особенно решений, которые автоматически после оплаты выдают клиенту сдачу. Сейчас система работает в тестовом режиме",- рассказал директор IT-департамента Кирилл Лаврик.
В данный момент специалисты дорабатывают парковку – добавляют шаблоны автомобильных номеров и способы оплаты.
Ранее Uzbekistan Airports запустили
Telegram-бот для отслеживания рейсов.