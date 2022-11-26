https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-uzbekistane-sozdali-komissiyu-po-borbe-s-pavodkami--30273010.html
В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками
В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками
Комиссия будет заниматься предупреждением и ликвидацией ЧС.
2022-11-26T18:32+0500
2022-11-26T18:32+0500
2022-11-26T18:32+0500
общество
узбекистан
комиссия
борьба
паводки
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал правительственную противопаводковую комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.В постановлении президента от 18 ноября "О мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями и геологическими процессами" написано:Основными задачами комиссии определены:Ежегодно до 20 марта в аппарат Совета безопасности при президенте будут предоставлять отчет о проводимой работе по защите населения и территорий от ЧС, а также о готовности сил и средств для их ликвидации.Читайте также:Военные Узбекистана отработали действия при атаке террористов — фотоУзбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками президент мирзиёев паводки борьба узбекистан ташкент как меры по противодействию
в узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками президент мирзиёев паводки борьба узбекистан ташкент как меры по противодействию
В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками
Комиссия будет заниматься предупреждением и ликвидацией ЧС, а также переселением граждан в безопасные места.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал правительственную противопаводковую комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
В постановлении президента от 18 ноября "О мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями и геологическими процессами" написано:
"В то же время количество и масштабы чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками, наводнениями и оползнями, происходящими в горных и предгорных районах нашей республики, требуют усиления мер по защите населения и территорий от таких опасностей, а также дальнейшего совершенствования сотрудничества органов государственного управления и органов государственной власти на местах в этом направлении".
Основными задачами комиссии определены:
предупреждение ЧС и усиление подготовки к их ликвидации;
координация взаимодействия органов госуправления и власти на местах при защите населения и территорий от ЧС;
временное переселение граждан, находящихся в районах, подверженным селям, наводнениям, сходу снежных лавин и оползней. В дальнейшем поэтапное переселение в безопасные места для постоянного проживания.
Ежегодно до 20 марта в аппарат Совета безопасности при президенте будут предоставлять отчет о проводимой работе по защите населения и территорий от ЧС, а также о готовности сил и средств для их ликвидации.