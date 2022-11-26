https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-uzbekistane-sozdali-komissiyu-po-borbe-s-pavodkami--30273010.html

В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками

В Узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками

Комиссия будет заниматься предупреждением и ликвидацией ЧС.

2022-11-26T18:32+0500

2022-11-26T18:32+0500

2022-11-26T18:32+0500

общество

узбекистан

комиссия

борьба

паводки

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал правительственную противопаводковую комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.В постановлении президента от 18 ноября "О мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями и геологическими процессами" написано:Основными задачами комиссии определены:Ежегодно до 20 марта в аппарат Совета безопасности при президенте будут предоставлять отчет о проводимой работе по защите населения и территорий от ЧС, а также о готовности сил и средств для их ликвидации.Читайте также:Военные Узбекистана отработали действия при атаке террористов — фотоУзбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане создали комиссию по борьбе с паводками президент мирзиёев паводки борьба узбекистан ташкент как меры по противодействию