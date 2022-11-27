https://uz.sputniknews.ru/20221127/23379495.html

Что происходит с организмом, когда вы едите обезжиренную "молочку"

Что происходит с организмом, когда вы едите обезжиренную "молочку"

Молочная продукция с низким содержанием жира уже давно превратилась в модный тренд. Многие считают, что обезжиренные творожки, йогурты и сыры – очень полезная еда. Так ли это – попробовал разобраться Sputnik.

2022-11-27T22:00+0500

2022-11-27T22:00+0500

2022-11-27T22:00+0500

это интересно

молочная продукция

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В последнее время диетологи со всего мира хором забили тревогу: некоторые исследования подтвердили, что частое употребление обезжиренной пищи может привести к нарушению обмена веществ, предупреждают наши коллеги из Sputnik Грузия.Действительно ли обезжиренные продукты виноваты в "обменных заболеваниях" или они являются абсолютно безобидными – попробовал разобраться Sputnik.Прежде всего, стоит отметить, что при недостаточном количестве жиров наш организм бунтует и начинает "откладывать про запас" все жиры, поступающие извне. Кроме того, каждый продукт, содержащий жиры, насыщает наш организм, в то время как его "обезжиренный" брат не справляется с этой задачей.А чем же обычно заменяют жир в "легких" продуктах? Например, рафинадом или солью, которые увеличивают калорийность и задерживают воду, или сахарозаменителем, "возбуждающим" тягу к углеводам. Ко всему этому добавьте "букет" из ароматизаторов и консервантов.Но самый главный минус обезжиренной продукции заключается в следующем: кальций и другие важные микроэлементы практически не усваиваются из них. Таким образом, творог или йогурт теряют главную функцию источника полезных веществ.Ко всему прочему, большая любовь к обезжиренному творожку может стать причиной депрессивного настроения, усталости и раздражительности.Нужно ли навсегда отказаться от "обезжиренной" молочки?Сторонники "обезжиренности" настаивают, что, несмотря на все доводы диетологов, обезжиренный творог – кладезь фосфора и кальция. При регулярном употреблении продукта кости становятся крепче, а почки и сердце начинают работать без перебоя.Но главным плюсом они называют низкую калорийность и хорошую усвояемость обезжиренных продуктов в организме, а также их "податливость" во время готовки.Читайте также: Какие продукты можно есть перед сном

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молочка молочная продукция обезжиренная с низким содержанием жира что происходит с организмом как влияет что будет если часто есть советы врачей исследования