https://uz.sputniknews.ru/20221127/chinazskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-privatiziruyut-30291481.html

Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют

Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют

Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.

2022-11-27T15:58+0500

2022-11-27T15:58+0500

2022-11-27T15:58+0500

экономика

приватизация

завод

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Агентство госактивов объявилоо начале процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Чиназский нефтеперерабатывающий завод”.В рамках программы приватизации государство продет 100% своей доли в уставном капитале завода.Чиназский нефтеперерабатывающий завод основан в 2016 году. Предприятие занимается переработкой нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.В мае государство продало Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн. Покупателем ФНПЗ стала нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi.Читайте также: "Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют

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чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизация государственная доля агентство госактивов