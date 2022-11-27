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https://uz.sputniknews.ru/20221127/chinazskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-privatiziruyut-30291481.html
Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют
Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют
Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
2022-11-27T15:58+0500
2022-11-27T15:58+0500
экономика
приватизация
завод
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Агентство госактивов объявилоо начале процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Чиназский нефтеперерабатывающий завод”.В рамках программы приватизации государство продет 100% своей доли в уставном капитале завода.Чиназский нефтеперерабатывающий завод основан в 2016 году. Предприятие занимается переработкой нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.В мае государство продало Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн. Покупателем ФНПЗ стала нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi.Читайте также: "Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют
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чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизация государственная доля агентство госактивов
чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизация государственная доля агентство госактивов

Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют

15:58 27.11.2022
© Ферганский НПЗ Ферганский нефтеперерабатывающий завод
Ферганский нефтеперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
© Ферганский НПЗ
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Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Агентство госактивов объявилоо начале процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Чиназский нефтеперерабатывающий завод”.
В рамках программы приватизации государство продет 100% своей доли в уставном капитале завода.
Чиназский нефтеперерабатывающий завод основан в 2016 году. Предприятие занимается переработкой нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
В мае государство продало Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн. Покупателем ФНПЗ стала нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi.
Читайте также: "Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют
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