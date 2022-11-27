https://uz.sputniknews.ru/20221127/chinazskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-privatiziruyut-30291481.html
Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют
Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют
Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
2022-11-27T15:58+0500
2022-11-27T15:58+0500
2022-11-27T15:58+0500
экономика
приватизация
завод
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Агентство госактивов объявилоо начале процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Чиназский нефтеперерабатывающий завод”.В рамках программы приватизации государство продет 100% своей доли в уставном капитале завода.Чиназский нефтеперерабатывающий завод основан в 2016 году. Предприятие занимается переработкой нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.В мае государство продало Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн. Покупателем ФНПЗ стала нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi.Читайте также: "Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют
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чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизация государственная доля агентство госактивов
чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизация государственная доля агентство госактивов
Чиназский нефтеперерабатывающий завод приватизируют
Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik
. Агентство госактивов объявило
о начале процесса приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Чиназский нефтеперерабатывающий завод”.
В рамках программы приватизации государство продет 100% своей доли в уставном капитале завода.
Чиназский нефтеперерабатывающий завод основан в 2016 году. Предприятие занимается переработкой нефти в бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечивать переработку до 117 тыс. тонн углеводородного сырья в год.
В мае государство продало Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн. Покупателем ФНПЗ стала нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi.