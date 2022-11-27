https://uz.sputniknews.ru/20221127/fizkulturnye-instituty-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-sotrudnichestve-30296376.html
Физкультурные институты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве
Физкультурные институты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве
Представители Уральского института физической культуры и спорта и молодежной политики посетили НИИ физической культуры и спорта.
2022-11-27T20:12+0500
2022-11-27T20:12+0500
2022-11-27T20:12+0500
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ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Институты физической культуры и спорта Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве.Представители Уральского физкультурного института побывали в НИИ физкультуры и спорта Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили вопросы интеграции науки и практики, а также возможности налаживания международного сотрудничества для проведения научных исследований по темам, направленным на решение актуальных проблем сферы физического воспитания и спорта.По итогам встречи представители двух институтов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования, научно-технической и инновационной деятельности.Также Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана посетила заслуженный мастер спорта России Римма Баталова.В ходе встречи Рима Баталова поделилась своими достижениями и секретом своего успеха.Читайте также: В Ташкенте прошел "Татарча диктант" - фото
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узбекистан россия уральский институт физической культуры спорта молодежной политики научно-исследовательский институт физкультуры и спорта меморандум о сотрудничестве.
узбекистан россия уральский институт физической культуры спорта молодежной политики научно-исследовательский институт физкультуры и спорта меморандум о сотрудничестве.
Физкультурные институты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве
Представители Уральского института физической культуры и спорта и молодежной политики посетили НИИ физической культуры и спорта.
ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Институты физической культуры и спорта Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве.
Представители Уральского физкультурного института побывали
в НИИ физкультуры и спорта Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы интеграции науки и практики, а также возможности налаживания международного сотрудничества для проведения научных исследований по темам, направленным на решение актуальных проблем сферы физического воспитания и спорта.
По итогам встречи представители двух институтов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования, научно-технической и инновационной деятельности.
Также Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана посетила заслуженный мастер спорта России Римма Баталова.
В ходе встречи Рима Баталова поделилась своими достижениями и секретом своего успеха.