https://uz.sputniknews.ru/20221127/fizkulturnye-instituty-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-sotrudnichestve-30296376.html

Физкультурные институты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Физкультурные институты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Представители Уральского института физической культуры и спорта и молодежной политики посетили НИИ физической культуры и спорта.

2022-11-27T20:12+0500

2022-11-27T20:12+0500

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ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Институты физической культуры и спорта Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве.Представители Уральского физкультурного института побывали в НИИ физкультуры и спорта Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили вопросы интеграции науки и практики, а также возможности налаживания международного сотрудничества для проведения научных исследований по темам, направленным на решение актуальных проблем сферы физического воспитания и спорта.По итогам встречи представители двух институтов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования, научно-технической и инновационной деятельности.Также Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана посетила заслуженный мастер спорта России Римма Баталова.В ходе встречи Рима Баталова поделилась своими достижениями и секретом своего успеха.Читайте также: В Ташкенте прошел "Татарча диктант" - фото

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узбекистан россия уральский институт физической культуры спорта молодежной политики научно-исследовательский институт физкультуры и спорта меморандум о сотрудничестве.