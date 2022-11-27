Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20221127/iranskiy-parlament-odobril-vstuplenie-gosudarstva-v-shos--smi-30296247.html
Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ
Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ
Депутаты Меджлиса одобрили законопроект о вступлении ИРИ в Шанхайскую организацию сотрудничества.
2022-11-27T19:08+0500
2022-11-27T19:08+0500
в мире
иран
парламент
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26167542_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_10def2ef7f24ce86bc2d908ea9e5fb72.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Меджлис (парламент) Ирана в воскресенье одобрил законопроект о вступлении Исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.Читайте также: Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26167542_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_54ab102b93532eb0209b1f9517c039e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
иран парламент одобрил законопроект вступление шанхайская организация сотрудничества шос самаркандский саммит
иран парламент одобрил законопроект вступление шанхайская организация сотрудничества шос самаркандский саммит

Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ

19:08 27.11.2022
© Sputnik / Евгений БиятовФлаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве.
Флаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
Подписаться на
НовостиTelegram
Депутаты Меджлиса одобрили законопроект о вступлении ИРИ в Шанхайскую организацию сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Меджлис (парламент) Ирана в воскресенье одобрил законопроект о вступлении Исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
"На заседании (парламента – ред.) сегодня, в воскресенье, депутаты меджлиса согласились с содержанием законопроекта о присоединении Исламской республики к ШОС", - говорится в сообщении.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.
Читайте также: Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0