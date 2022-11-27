https://uz.sputniknews.ru/20221127/iranskiy-parlament-odobril-vstuplenie-gosudarstva-v-shos--smi-30296247.html
Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ
Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ
Депутаты Меджлиса одобрили законопроект о вступлении ИРИ в Шанхайскую организацию сотрудничества.
2022-11-27T19:08+0500
2022-11-27T19:08+0500
2022-11-27T19:08+0500
в мире
иран
парламент
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26167542_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_10def2ef7f24ce86bc2d908ea9e5fb72.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Меджлис (парламент) Ирана в воскресенье одобрил законопроект о вступлении Исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.Читайте также: Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0d/26167542_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_54ab102b93532eb0209b1f9517c039e0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иран парламент одобрил законопроект вступление шанхайская организация сотрудничества шос самаркандский саммит
иран парламент одобрил законопроект вступление шанхайская организация сотрудничества шос самаркандский саммит
Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ
Депутаты Меджлиса одобрили законопроект о вступлении ИРИ в Шанхайскую организацию сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Меджлис (парламент) Ирана в воскресенье одобрил законопроект о вступлении Исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Fars.
"На заседании (парламента – ред.) сегодня, в воскресенье, депутаты меджлиса согласились с содержанием законопроекта о присоединении Исламской республики к ШОС", - говорится в сообщении.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.