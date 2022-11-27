https://uz.sputniknews.ru/20221127/iranskiy-parlament-odobril-vstuplenie-gosudarstva-v-shos--smi-30296247.html

Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ

Иранский парламент одобрил вступление государства в ШОС – СМИ

Депутаты Меджлиса одобрили законопроект о вступлении ИРИ в Шанхайскую организацию сотрудничества.

2022-11-27T19:08+0500

2022-11-27T19:08+0500

2022-11-27T19:08+0500

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ТАШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Меджлис (парламент) Ирана в воскресенье одобрил законопроект о вступлении Исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.Читайте также: Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Нового Узбекистана, рассказали в ЕАБР

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