https://uz.sputniknews.ru/20221127/norov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-makeya-30288204.html

Норов выразил соболезнования в связи со смертью Макея

Норов выразил соболезнования в связи со смертью Макея

Министр иностранных дел Беларуси скончался накануне в возрасте 65 лет.

2022-11-27T13:55+0500

2022-11-27T13:55+0500

2022-11-27T13:55+0500

политика

узбекистан

владимир норов

беларусь

владимир макей

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ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 65 лет. Причина смерти не разглашается.Для справки, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Белоруссии. С 2000 по 2008 год он был помощником Президента Беларуси, а с 2008 по 2012 год — главой администрации президента. В 2012 году он был назначен на должность министра иностранных дел.Читайте также: Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

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