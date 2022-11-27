https://uz.sputniknews.ru/20221127/norov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-makeya-30288204.html
Норов выразил соболезнования в связи со смертью Макея
Норов выразил соболезнования в связи со смертью Макея
Министр иностранных дел Беларуси скончался накануне в возрасте 65 лет.
2022-11-27T13:55+0500
2022-11-27T13:55+0500
2022-11-27T13:55+0500
политика
узбекистан
владимир норов
беларусь
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1b/30282803_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_cd0adf22cb8bce0bd0d784e4cbe71eea.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 65 лет. Причина смерти не разглашается.Для справки, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Белоруссии. С 2000 по 2008 год он был помощником Президента Беларуси, а с 2008 по 2012 год — главой администрации президента. В 2012 году он был назначен на должность министра иностранных дел.Читайте также: Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1b/30282803_73:0:1310:928_1920x0_80_0_0_a285d0d01a9db744281f0ed82a4e288d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан владимир норов беларусь владимир макей
узбекистан владимир норов беларусь владимир макей
Норов выразил соболезнования в связи со смертью Макея
Министр иностранных дел Беларуси скончался накануне в возрасте 65 лет.
ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея.
"С глубокой скорбью воспринял известие о безвременной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Выражаю соболезнования сотрудникам Министерства иностранных дел Беларуси, членам семьи, родным и близким покойного", — написал Владимир Норов на своей странице в соцсетях.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 65 лет. Причина смерти не разглашается.
Для справки, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Белоруссии. С 2000 по 2008 год он был помощником Президента Беларуси, а с 2008 по 2012 год — главой администрации президента. В 2012 году он был назначен на должность министра иностранных дел.