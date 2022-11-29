https://uz.sputniknews.ru/20221129/kazaxstan-gotov-obsujdat-trexstoronniy-soyuz-s-moskvoy-i-tashkentom-30334696.html

Казахстан готов обсуждать трехсторонний союз с Москвой и Ташкентом

Казахстан готов обсуждать трехсторонний союз с Москвой и Ташкентом

В ходе визита в Москву президент Казахстана заявил, что готов рассмотреть вопрос о трехстороннем экономическом сотрудничестве с Россией и Узбекистаном.

2022-11-29T10:49+0500

2022-11-29T10:49+0500

2022-11-29T10:57+0500

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ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном. Такое заявление казахстанский лидер сделал во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.Позже пресс-секретарь казахстанского лидера уточнил, что речь идет о газовом союзе, сообщает RT.Визит в Россию - первая официальная поездка президента Казахстана после переизбрания. По словам Токаева, это имеет особое значение.В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина два президента подписали декларацию, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений. В документе две страны выразили свое стремление к деполитизации экономических организаций, не имеющих политической направленности. Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям. При этом тесно сотрудничает с Китаем, а Пекин тоже не против Москвы. Подобный "антиамериканский фронт" не может не беспокоить американцев, стремящихся усилить влияние в Азии.Впрочем, российский и казахстанский лидеры не акцентировали внимание на внешнеполитических вызовах со стороны Запада. Они сосредоточились на поддержке нуждающихся государств."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", — говорится в декларации.Кроме того, Москва и Астана займутся производственной специализацией и кооперацией во всех областях промышленности.Приоритет внешней политики — Содружество Независимых Государств: "Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ".Кроме того, обе стороны "отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года, соблюдения всех предусмотренных данной конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества". В этой конвенции закреплены суверенные права прибрежных стран Каспия на его ресурсы, а также положение о неприсутствии там внерегиональных вооруженных сил. Документ не подписан лишь Ираном.В целом декларация стала своего рода связующим звеном предыдущего президентского срока Токаева с новым, закрепив принципиальные основы российско-казахстанских отношений.Читайте также: Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности

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