Обвиняемые по нукусским событиям признали вину
11:37 29.11.2022 (обновлено: 11:57 29.11.2022)
© SputnikПервый день суда по делу о беспорядках в Каракалпакстане
© Sputnik
Все обвиняемые в организации беспорядков в Каракалпакстане полностью или частично признали свою вину.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. В Бухаре стартовал второй день судебного заседания над обвиняемыми в организации беспорядков в Каракалпакстане в июле 2022 года.
В социальных сетях распространилось видео, снятое в ходе судебного заседания, на котором все обвиняемые по делу признали свою вину: кто-то полностью, кто-то частично.
В ходе заседания представитель прокуратуры зачитал обвинения, а судья Ебулай Абибулаев задал подсудимым вопрос, согласны ли они с обвинениями.
Ответы подсудимых:
Даулетмурат Тажимуратов — частично
Лолагул Каллыханова — полностью
Азамат Турданов — полностью
Ахмет Сметуллаев — частично
Даулетмурат Жиемуратов — полностью
Бахтияр Кадирбергенов — частично
Байрам Сейтниязов — частично
Аллабай Токимбетов — частично
Кахарман Сейтимов — полностью
Азамат Нуратдинов — полностью
Саидабулла Медетов — частично
Нурлан Найыпов — полностью
Полат Шамшетов — полностью
Разбек Бекмуратов — частично
Султанбек Каипов — частично
Бердах Генжебаев — полностью
Саламат Калилаев — полностью
Полат Нурниязов — полностью
Саиыпназар Калимов — полностью
Нурлан Султамуратов — полностью
Арыслан Темирханов — полностью
Амирбек Адилбеков — полностью
Ранее мы публиковали список обвинений, предъявленных каждому из подсудимых. Среди них – организация массовых беспорядков, распространение материалов, призывающих к массовым беспорядкам, участие в беспорядках, нанесение телесных повреждений и другие обвинения.
По делу о массовых беспорядках в Каракалпакстане 20 человек находится под арестом, один — под домашним арестом, еще один — отпущен под общественное поручительство.
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали — 243, задержаны — 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
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