https://uz.sputniknews.ru/20221129/obvinyaemye-po-nukusskim-sobytiyam-priznali-vinu--30336111.html

Обвиняемые по нукусским событиям признали вину

Обвиняемые по нукусским событиям признали вину

Все обвиняемые в организации беспорядков в Казахстане полностью или частично признали свою вину.

2022-11-29T11:37+0500

2022-11-29T11:37+0500

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обвинение

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. В Бухаре стартовал второй день судебного заседания над обвиняемыми в организации беспорядков в Каракалпакстане в июле 2022 года.В социальных сетях распространилось видео, снятое в ходе судебного заседания, на котором все обвиняемые по делу признали свою вину: кто-то полностью, кто-то частично.В ходе заседания представитель прокуратуры зачитал обвинения, а судья Ебулай Абибулаев задал подсудимым вопрос, согласны ли они с обвинениями.Ответы подсудимых:Ранее мы публиковали список обвинений, предъявленных каждому из подсудимых. Среди них – организация массовых беспорядков, распространение материалов, призывающих к массовым беспорядкам, участие в беспорядках, нанесение телесных повреждений и другие обвинения.По делу о массовых беспорядках в Каракалпакстане 20 человек находится под арестом, один — под домашним арестом, еще один — отпущен под общественное поручительство.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений в Каракалпакстане погибли 18 человек, пострадали — 243, задержаны — 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратура страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также: Сегодня начнется суд по беспорядкам в Нукусе

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