https://uz.sputniknews.ru/20221129/uzbekneftegaz-izuchaet-vozmojnost-zakupki-nefti-v-kazaxstane-30341209.html

"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане

"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане

Узбекистанская компания изучает возможность закупки нефти в Казахстане "по приемлемым ценам"

2022-11-29T13:13+0500

2022-11-29T13:13+0500

2022-11-29T13:13+0500

экономика

узбекистан

казахстан

узбекнефтегаз

нефть

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" изучает возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам, в частности, рассматриваются варианты закупок у частных нефтедобывающих компаний, сообщает во вторник пресс-служба компании.По данным пресс-службы, представители "Узбекнетфгеза" и ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (бывшее СП Jizzakh Petroleum, владеет узбекским Ферганским НПЗ) обсудили со специалистами АО "Казмунайгаз" перспективы закупки казахстанского углеводородного сырья.В "Казмунайгазе" пояснили, что нефтяное сырье, добываемое компанией, поставляется для загрузки казахстанских НПЗ и румынской "дочки" Rompetrol, а объемы нефти совместных предприятий – по уже заключенным договорам. "При этом было отмечено, что в Казахстане много частных нефтегазодобывающих предприятий, которые считаются привлекательными с точки зрения порядка ценообразования на сырье и логистики поставок", - уточнили в пресс-службе.Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в январе-сентябре выросла на 1,1%, до 587,9 тысячи тонн.Читайте также: Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

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