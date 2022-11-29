https://uz.sputniknews.ru/20221129/uzbekneftegaz-izuchaet-vozmojnost-zakupki-nefti-v-kazaxstane-30341209.html
"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане
"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане
Узбекистанская компания изучает возможность закупки нефти в Казахстане "по приемлемым ценам"
2022-11-29T13:13+0500
2022-11-29T13:13+0500
2022-11-29T13:13+0500
экономика
узбекистан
казахстан
узбекнефтегаз
нефть
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" изучает возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам, в частности, рассматриваются варианты закупок у частных нефтедобывающих компаний, сообщает во вторник пресс-служба компании.По данным пресс-службы, представители "Узбекнетфгеза" и ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (бывшее СП Jizzakh Petroleum, владеет узбекским Ферганским НПЗ) обсудили со специалистами АО "Казмунайгаз" перспективы закупки казахстанского углеводородного сырья.В "Казмунайгазе" пояснили, что нефтяное сырье, добываемое компанией, поставляется для загрузки казахстанских НПЗ и румынской "дочки" Rompetrol, а объемы нефти совместных предприятий – по уже заключенным договорам. "При этом было отмечено, что в Казахстане много частных нефтегазодобывающих предприятий, которые считаются привлекательными с точки зрения порядка ценообразования на сырье и логистики поставок", - уточнили в пресс-службе.Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в январе-сентябре выросла на 1,1%, до 587,9 тысячи тонн.Читайте также: Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества
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узбекистан казахстан импорт нефти по приемлемым ценам энергетика узбекнефтегаз
узбекистан казахстан импорт нефти по приемлемым ценам энергетика узбекнефтегаз
"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане
Узбекистанская компания изучает возможность закупки нефти в Казахстане "по приемлемым ценам"
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik.
АО "Узбекнефтегаз" изучает возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам, в частности, рассматриваются варианты закупок у частных нефтедобывающих компаний, сообщает во вторник пресс-служба
компании.
По данным пресс-службы, представители "Узбекнетфгеза" и ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (бывшее СП Jizzakh Petroleum, владеет узбекским Ферганским НПЗ) обсудили со специалистами АО "Казмунайгаз" перспективы закупки казахстанского углеводородного сырья.
"В соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между руководством министерств энергетики Узбекистана и Казахстана, изучается возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
В "Казмунайгазе" пояснили, что нефтяное сырье, добываемое компанией, поставляется для загрузки казахстанских НПЗ и румынской "дочки" Rompetrol, а объемы нефти совместных предприятий – по уже заключенным договорам. "При этом было отмечено, что в Казахстане много частных нефтегазодобывающих предприятий, которые считаются привлекательными с точки зрения порядка ценообразования на сырье и логистики поставок", - уточнили в пресс-службе.
"В целях установления контактов с этими предприятиями между министерствами энергетики обеих сторон достигнута договоренность о продолжении работы по импорту казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана", - добавили в "Узбекнефтегазе".
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в январе-сентябре выросла на 1,1%, до 587,9 тысячи тонн.