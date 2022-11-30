https://uz.sputniknews.ru/20221130/sankt-peterburg-i-tashkent-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-30381124.html

Санкт-Петербург и Ташкент договорились о сотрудничестве

Санкт-Петербург и Ташкент договорились о сотрудничестве

В соответствии с документом два города будут взаимодействовать в сфере туризма.

2022-11-30T18:03+0500

2022-11-30T18:03+0500

2022-11-30T18:12+0500

общество

туризм

россия

узбекистан

санкт-петербург

ташкент

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Власти Санкт-Петербурга и Ташкента подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Главное управление туризма и культурного наследия Ташкента подписали документ в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути"."В рамках Соглашения планируется наладить контакты между субъектами туристской индустрии, содействовать организации групповых и индивидуальных туров, взаимодействовать в вопросах подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров; развивать сотрудничество в сфере маркетинга и продвижения продуктов индустрии гостеприимства", - рассказала , представитель Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Мария Помазанова.В этом году ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург.В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Читайте также: В Ташкенте стартовала туристическая ярмарка - фото

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ташкент узбекистан ташкентская международная туристическая ярмарка тмтя туризм на шелковом пути санкт-петербург соглашение о сотрудничестве