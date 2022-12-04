https://uz.sputniknews.ru/20221204/pochti-21-tysyachu-studentov-obespechat-jilem-30475475.html

Почти 21 тысячу студентов обеспечат жильем

Почти 21 тысячу студентов обеспечат жильем

Кроме того, по инициативе хокимията Ташкента в комплексе "Tashkent Index" открылись общежития на 3000 мест.

2022-12-04T12:11+0500

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общество

студенты

общежитие

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ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. До конца года по всей республике создадут 20 990 койко-мест, а общая вместимость студенческих общежитий достигнет 112 441 места. Об этом рассказал Фаррух Файзиев, начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования на брифинге в АИМК.Перед властями стоит задача построить на основе государственно-частного партнерства 47 студенческих общежитий на 18 800 мест. До конца нынешнего года планируется сдать в эксплуатацию 26 общежитий на 13 024 места.Кроме того, по инициативе хокимията города Ташкента в комплексе "Tashkent Index" действуют общежития на 3000 мест. Еще 4 966 койко-мест организуют сами вузы. Таким образом, до конца года для студентов будет создано 20 990 новых койко-мест.По данным Министерства высшего и среднего специального образования 47% студентов, нуждающихся в жилье, обеспечены местами в общежитиях.В настоящее время стоимость одного места для студента обходится в 40-50 млн. сумов, то есть для строительства одного студенческого общежития на 400 мест нужно около 20 млрд. сумов.Читайте также: Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов

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узбекистан студенты построят общежитие обеспечат жильем койко-места для студентов сколько стоит