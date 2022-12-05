https://uz.sputniknews.ru/20221205/studenty-uydut-na-novogodnie-kanikuly-26-dekabrya-30497476.html

Студенты уйдут на новогодние каникулы 26 декабря

Студенты уйдут на новогодние каникулы 26 декабря

Сроки каникул сдвинули для удобства учащихся, живущих в других регионах.

2022-12-05T14:43+0500

2022-12-05T14:43+0500

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общество

узбекистан

студенты

каникулы

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Правительство установило период зимних каникул для учащихся высших учебных заведений, техникумов, колледжей, профессиональных училищ и академических лицеев на текущий учебный год с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.Об этом сообщил Мумин Ибодов, начальник информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования, на брифинге в АОКА.Он отметил, что в предыдущие годы у учащихся возникали проблемы со сроком каникул, а в этом году министерство создало дополнительные условия для того, чтобы студенты из отдаленных регионов спокойно добирались домой и вернулись к месту учебы без излишней суматохи.Начало занятий также приходится на понедельник, 9 января. Кроме того, студенческие общежития государственных высших учебных заведений начнут работу с 5 января 2023 года.В учебных заведениях создадут рабочие группы, а в Министерстве высшего и среднего специального образования – отдельный штаб. Они займутся непосредственной помощью в организации отъезда и возвращения студентов, обеспечением безопасности молодежи, проживающей в студенческих общежитиях в период зимних каникул.Специалисты министерства примут меры, чтобы увеличть количество дополнительных рейсов для студентов, следующих к местам постоянного жительства, на основании договора с Министерством транспорта, АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узбекистон хаво йуллари".Также в период зимних каникул специалисты министерства примут меры по созданию надлежащих условий для преподавателей, желающих отдохнуть и поправить здоровье в санаториях, обеспечить привлечение студентов и педагогов к внутреннему туризму.Читайте также: "Темир йуллари" объявила скидку для студентов

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