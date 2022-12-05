https://uz.sputniknews.ru/20221205/studenty-uydut-na-novogodnie-kanikuly-26-dekabrya-30497476.html
Студенты уйдут на новогодние каникулы 26 декабря
Студенты уйдут на новогодние каникулы 26 декабря
Сроки каникул сдвинули для удобства учащихся, живущих в других регионах.
2022-12-05T14:43+0500
2022-12-05T14:43+0500
2022-12-05T14:58+0500
общество
узбекистан
студенты
каникулы
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Правительство установило период зимних каникул для учащихся высших учебных заведений, техникумов, колледжей, профессиональных училищ и академических лицеев на текущий учебный год с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.Об этом сообщил Мумин Ибодов, начальник информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования, на брифинге в АОКА.Он отметил, что в предыдущие годы у учащихся возникали проблемы со сроком каникул, а в этом году министерство создало дополнительные условия для того, чтобы студенты из отдаленных регионов спокойно добирались домой и вернулись к месту учебы без излишней суматохи.Начало занятий также приходится на понедельник, 9 января. Кроме того, студенческие общежития государственных высших учебных заведений начнут работу с 5 января 2023 года.В учебных заведениях создадут рабочие группы, а в Министерстве высшего и среднего специального образования – отдельный штаб. Они займутся непосредственной помощью в организации отъезда и возвращения студентов, обеспечением безопасности молодежи, проживающей в студенческих общежитиях в период зимних каникул.Специалисты министерства примут меры, чтобы увеличть количество дополнительных рейсов для студентов, следующих к местам постоянного жительства, на основании договора с Министерством транспорта, АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узбекистон хаво йуллари".Также в период зимних каникул специалисты министерства примут меры по созданию надлежащих условий для преподавателей, желающих отдохнуть и поправить здоровье в санаториях, обеспечить привлечение студентов и педагогов к внутреннему туризму.Читайте также: "Темир йуллари" объявила скидку для студентов
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узбекистан министерство высшего среднего профессионального образования сроки зимних каникул когда начнутся закончатся новогодние каникулы вузы сузы профессиональные лицеи учебные заведения студенты из отдаленных регионов когда начнут работать общежития
узбекистан министерство высшего среднего профессионального образования сроки зимних каникул когда начнутся закончатся новогодние каникулы вузы сузы профессиональные лицеи учебные заведения студенты из отдаленных регионов когда начнут работать общежития
Студенты уйдут на новогодние каникулы 26 декабря
14:43 05.12.2022 (обновлено: 14:58 05.12.2022)
Сроки каникул сдвинули для удобства учащихся, живущих в других регионах.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Правительство установило период зимних каникул для учащихся высших учебных заведений, техникумов, колледжей, профессиональных училищ и академических лицеев на текущий учебный год с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
Об этом сообщил
Мумин Ибодов, начальник информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования, на брифинге в АОКА.
Он отметил, что в предыдущие годы у учащихся возникали проблемы со сроком каникул, а в этом году министерство создало дополнительные условия для того, чтобы студенты из отдаленных регионов спокойно добирались домой и вернулись к месту учебы без излишней суматохи.
"В частности были случаи, когда студенты рано уезжали к месту жительства во время зимних каникул и прибывали с опозданием, после начала учебы. В этом году в целях создания дополнительного удобства для студентов государственных вузов и профессиональных учебных заведений начало зимних каникул установлено в качестве первого дня недели 26 декабря. Это позволяет учащимся полноценно посещать занятия и готовиться к поездке по месту назначения в выходные и праздничные дни", - отметил он.
Начало занятий также приходится на понедельник, 9 января. Кроме того, студенческие общежития государственных высших учебных заведений начнут работу с 5 января 2023 года.
В учебных заведениях создадут рабочие группы, а в Министерстве высшего и среднего специального образования – отдельный штаб. Они займутся непосредственной помощью в организации отъезда и возвращения студентов, обеспечением безопасности молодежи, проживающей в студенческих общежитиях в период зимних каникул.
Специалисты министерства примут меры, чтобы увеличть количество дополнительных рейсов для студентов, следующих к местам постоянного жительства, на основании договора с Министерством транспорта, АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узбекистон хаво йуллари".
Также в период зимних каникул специалисты министерства примут меры по созданию надлежащих условий для преподавателей, желающих отдохнуть и поправить здоровье в санаториях, обеспечить привлечение студентов и педагогов к внутреннему туризму.