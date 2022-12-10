https://uz.sputniknews.ru/20221210/amerikanskaya-tayna-ukrainskix-strijey-raskryta-30640405.html
Американская тайна украинских "Стрижей" раскрыта
Американская тайна украинских "Стрижей" раскрыта
США и НАТО маскируют свои оружейные разработки и провокации.
2022-12-10T20:19+0500
2022-12-10T20:19+0500
2022-12-10T20:19+0500
колумнисты
америка
вооружение
мнение эксперта
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"Чудо-беспилотники ВСУ", которые в понедельник пытались атаковать военные аэродромы в глубине российской территории, оказались по сути продуктом американской корпорации Raytheon Technologies. И это не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего.Глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов 8 декабря обвинил США и НАТО в причастности к атакам ВСУ на российские стратегические аэродромы. Использованные Украиной беспилотники дальностью до 1000 км модернизированы в 2022 году на Харьковском авиационном заводе, при непосредственном участии специалистов американской корпорации Raytheon Technologies. Представители США участвовали в технической подготовке нападения. Более того, подавляющее большинство целей определены западными хозяевами киевского режима.Гаврилов также отметил, что страны НАТО давно и активно используют свои космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, для вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, и "украинские" беспилотники Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. Таким образом, в реальных боевых условиях отрабатываются новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве компонетов командования ВС США – Вашингтон спешит в Армагеддон.Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сегодня дополнил картину событий: "Если бы Ту-141 летели по прямой, их бы сразу сбили. США помогли модернизировать беспилотники, чтобы они могли обходить российскую ПВО. Американцы предоставили Украине разведданные о российской ПВО". Фактически Риттер обвинил Пентагон в организации прорыва ПВО России с целью начать Третью мировую войну.Напомню, средства ПВО Воздушно-космических сил России 5 декабря все же перехватили летевшие на малой высоте беспилотники ВСУ, но в результате падения обломков и взрыва трое аэродромных техников погибли, четверо ранены. И когда президент РФ Владимир Путин 7 декабря констатировал рост ядерной угрозы, он, возможно, в последний раз предупреждал Вашингтон.Федот, да не тотМногоразовый оперативно-тактический БПЛА Ту-141 "Стриж" разработан в КБ имени Туполева полвека назад. На Харьковском авиазаводе Ту-141 производился в 1979 – 1989 годах (всего выпущено 152 единицы). Беспилотник длиной 14,3 м и с размахом крыла 3,88 м, массой 5370 кг предназначался для разведки на глубину в сотни километров от линии фронта (нес на борту фотоаппаратуру). Максимальная скорость – 1110 км/час, потолок – 6000 м, минимальная высота полета – 50 м, дальность – до 1000 км. Для своего времени отличная машина.Как Пентагон и НАТО руководят убоем ВСУБеспилотник Ту-141 получил программируемую автоматическую систему управления, летал по заданной программе. Садился с помощью парашютной системы. Служил до начала 1990-х, устарел. После распада СССР значительная часть "Стрижей" досталась ВСУ. Если в России XXI века беспилотные Ту-141 использовали в качестве мишеней для тренировок расчетов ЗРК на учениях с боевыми стрельбами, то украинские образцы до 2022 года пылились на складе.Дальнейшее развитие событий американское издание Politico описывает как "способность украинской оборонной промышленности к инновациям", и напоминает об успехах противокорабельных "Нептунов" ВСУ. Газета The New York Times также делает акцент на "независимость" украинского ВПК. Киевские источники употребляют образное сравнение: "Берешь корпус советского БПЛА "Стриж", и начиняешь его новой электроникой и западными разработками – это будто в "Запорожец" выпуска 1970-х годов поставить двигатель от "Феррари" 2022 года. А потом начинаешь рассказывать общественности, что это тот же "Запорожец".Здесь важно сознавать, что вести модернизированный "Запорожец" к цели (планировать маршрут) способны только специалисты, владеющие современными системами навигации и управления, спутниковой группировкой на околоземной орбите. Разумеется, это спецслужбы и Космические войска США, а не гипотетические спецназовцы ВСУ, то есть наспех обученные в Польше необандеровцы.Запад продолжает маскировать свое высокотехнологичное оружие на Украинском ТВД, чтобы не повышать ставки в противостоянии с Россией. С другой стороны, арсеналы НАТО стремительно пустеют. Рост производства ВПК требует больших денег и времени (со вторым – проблема). Европейские союзники теряют веру в "гегемона", и даже настойчивые уговоры США не помогают Германии быстрее "самоубиться", то есть поставить Украине танки Leopard 2. Немецкое правительство ожидает примера американцев.Как бы то ни было, в текущем году и на перспективу Россия не намерена идти на односторонние уступки Западу в вопросах стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности. Москва готова отстаивать национальные интересы мирными (дипломатическими), и "всеми имеющимися средствами". Украинские "Стрижи" с американским "акцентом" никому не помогут вернуть вчерашний день.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также: Время Ч: зачем американцы модернизируют старые советские беспилотники для Украины?Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ
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америка сша европа нато ес вооружения беспилотники мнение эксперта россия украина
америка сша европа нато ес вооружения беспилотники мнение эксперта россия украина
Американская тайна украинских "Стрижей" раскрыта
США и НАТО на Украинском ТВД опасливо маскируют свои оружейные разработки и провокации под "вундерваффе" и креатив киевского режима, однако все тайное становится явным.
"Чудо-беспилотники ВСУ", которые в понедельник пытались атаковать военные аэродромы в глубине российской территории, оказались по сути продуктом американской корпорации Raytheon Technologies. И это не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов 8 декабря обвинил США и НАТО в причастности к атакам ВСУ на российские стратегические аэродромы. Использованные Украиной беспилотники дальностью до 1000 км модернизированы в 2022 году на Харьковском авиационном заводе, при непосредственном участии специалистов американской корпорации Raytheon Technologies. Представители США участвовали в технической подготовке нападения. Более того, подавляющее большинство целей определены западными хозяевами киевского режима.
Гаврилов также отметил, что страны НАТО давно и активно используют свои космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, для вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, и "украинские" беспилотники Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. Таким образом, в реальных боевых условиях отрабатываются новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве компонетов командования ВС США – Вашингтон спешит в Армагеддон.
Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сегодня дополнил картину событий: "Если бы Ту-141 летели по прямой, их бы сразу сбили. США помогли модернизировать беспилотники, чтобы они могли обходить российскую ПВО. Американцы предоставили Украине разведданные о российской ПВО". Фактически Риттер обвинил Пентагон в организации прорыва ПВО России с целью начать Третью мировую войну.
Напомню, средства ПВО Воздушно-космических сил России 5 декабря все же перехватили летевшие на малой высоте беспилотники ВСУ, но в результате падения обломков и взрыва трое аэродромных техников погибли, четверо ранены. И когда президент РФ Владимир Путин 7 декабря констатировал рост ядерной угрозы, он, возможно, в последний раз предупреждал Вашингтон.
Многоразовый оперативно-тактический БПЛА Ту-141 "Стриж" разработан в КБ имени Туполева полвека назад. На Харьковском авиазаводе Ту-141 производился в 1979 – 1989 годах (всего выпущено 152 единицы). Беспилотник длиной 14,3 м и с размахом крыла 3,88 м, массой 5370 кг предназначался для разведки на глубину в сотни километров от линии фронта (нес на борту фотоаппаратуру). Максимальная скорость – 1110 км/час, потолок – 6000 м, минимальная высота полета – 50 м, дальность – до 1000 км. Для своего времени отличная машина.
Беспилотник Ту-141 получил программируемую автоматическую систему управления, летал по заданной программе. Садился с помощью парашютной системы. Служил до начала 1990-х, устарел. После распада СССР значительная часть "Стрижей" досталась ВСУ. Если в России XXI века беспилотные Ту-141 использовали в качестве мишеней для тренировок расчетов ЗРК на учениях с боевыми стрельбами, то украинские образцы до 2022 года пылились на складе.
Дальнейшее развитие событий американское издание Politico описывает как "способность украинской оборонной промышленности к инновациям", и напоминает об успехах противокорабельных "Нептунов" ВСУ. Газета The New York Times также делает акцент на "независимость" украинского ВПК. Киевские источники употребляют образное сравнение: "Берешь корпус советского БПЛА "Стриж", и начиняешь его новой электроникой и западными разработками – это будто в "Запорожец" выпуска 1970-х годов поставить двигатель от "Феррари" 2022 года. А потом начинаешь рассказывать общественности, что это тот же "Запорожец".
Здесь важно сознавать, что вести модернизированный "Запорожец" к цели (планировать маршрут) способны только специалисты, владеющие современными системами навигации и управления, спутниковой группировкой на околоземной орбите. Разумеется, это спецслужбы и Космические войска США, а не гипотетические спецназовцы ВСУ, то есть наспех обученные в Польше необандеровцы.
Запад продолжает маскировать свое высокотехнологичное оружие на Украинском ТВД, чтобы не повышать ставки в противостоянии с Россией. С другой стороны, арсеналы НАТО стремительно пустеют. Рост производства ВПК требует больших денег и времени (со вторым – проблема). Европейские союзники теряют веру в "гегемона", и даже настойчивые уговоры США не помогают Германии быстрее "самоубиться", то есть поставить Украине танки Leopard 2. Немецкое правительство ожидает примера американцев.
Как бы то ни было, в текущем году и на перспективу Россия не намерена идти на односторонние уступки Западу в вопросах стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности. Москва готова отстаивать национальные интересы мирными (дипломатическими), и "всеми имеющимися средствами". Украинские "Стрижи" с американским "акцентом" никому не помогут вернуть вчерашний день.
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