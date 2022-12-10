https://uz.sputniknews.ru/20221210/baydena-vinyat-v-obmene-torgovtsa-smertyu-na-chernokojuyu-lesbiyanku-30633043.html
Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку
Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку
Трамп назвал глупым обмен заключенными между Россией и США.
2022-12-10T12:30+0500
2022-12-10T12:30+0500
2022-12-10T12:30+0500
колумнисты
джо байден
обвинение
обмен
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А его бывший советник Джон Болтон (вовсе не являющийся сторонником Трампа) и вовсе назвал это "не обменом, а капитуляцией Америки": "Американская сила выглядит не так". Впрочем, и в России некоторые договорились до того, что возвращение Бута — это чуть ли не плата за "сдачу Херсона". Что же произошло и как это характеризует состояние российско-американских отношений?Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, конечно, войдет в историю. Первая подобная операция состоялась 60 лет назад: в феврале 1962-го в Берлине американский летчик Фрэнсис Пауэрс (пилотировавший сбитый весной 1960 года самолет-разведчик У-2) был обменян на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но если Абель не просидел в американской тюрьме и пяти лет, то Бут провел за решеткой 14, из которых 12 — в Америке, где его приговорили к 25-летнему сроку. Еще до ареста Буту создали в Штатах репутацию самого опасного торговца оружием в мире, что, конечно, смешно.Точно так же, как Штаты сознательно демонизируют Россию, изображая нас "главной угрозой миру", они и из Бута сделали великого и ужасного "торговца смертью" — и теперь недоумевают, что такой ценный трофей обменяли на черт знает кого.Понятно, что возмущается оппозиция: Трамп и республиканцы ставят Байдену в вину то, что за Бута получили чернокожую баскетболистку-лесбиянку, осужденную в России за контрабанду наркотиков:"Что это за сделка: обменять Бриттни Грайнер — баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, — на человека, известного как "торговец смертью", который считается одним из крупнейших торговцев оружием в мире.Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!"Да, Грайнер действительно проявляла неуважение к американскому флагу, но для Белого дома было важно освободить представительницу различных меньшинств, потенциальных избирателей демократов. Переговоры о ее обмене шли с самого задержания в феврале и приговора, вынесенного этим летом, — и их промежуточным итогом стал обмен летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.Желание Байдена освободить Грайнер помогло наконец-то решить вопрос с Бутом, а жертвой стал осужденный четыре года назад за шпионаж бывший охранник американского посольства Пол Уилан. Ничего личного — просто электоральные расчеты, пусть и не оправдавшиеся: ведь освобождение Грайнер очень нужно было демократам до ноябрьских выборов.Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с РоссиейВ России же Виктора Бута встретили как героя, потому что за долгие годы заключения он не сломался и не предал свою страну. Обсуждение его будущего сейчас бессмысленно. Конечно, теоретически для него возможна как политическая карьера (ведь есть опыт другой бывшей американской узницы Марии Бутиной, ставшей депутатом Госдумы), так и медийная (наподобие бывшей нелегальной разведчицы Анны Чапман). И хотя Бута уже стали зазывать к себе политические партии — первой стала ЛДПР, — все-таки, скорее всего, он не пойдет ни по медийной, ни по партийной линии. Скорее уж для него будет ближе опыт Андрея Безрукова — бывшего нашего нелегала, ставшего на родине не только "наставником для молодежи", но и серьезным аналитиком.При этом сам по себе обмен породил множество спекуляций на тему изменений в российско-американских отношениях — это ж все неспроста, это лишь верхушка айсберга, а там тайком такое обсуждают! К тому же в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, на которой обсуждаются вопросы работы посольств и "раздражители" в двусторонних отношениях. И хотя Рябков уточнил, что "это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам, это просто рабочий момент", понятно, что для любителей поиска черных кошек в темной комнате это все отговорки. "Торгуются по Украине, не иначе" — и все в таком духе, с неизменным намеком на то, что "предатели в элите готовы сдать русские интересы".И в тот же день в Бишкеке Владимира Путина спросили, не означают ли контакты по обмену, "что есть шанс на налаживание более широкого диалога с американцами". Звучало так, как будто Россия только и ищет возможности возобновить прерванные американцами контакты, но ответ Путина был совершенно конкретен:То есть атмосфера создается — но не больше. И самое главное — все эти контакты идут по инициативе США. И те, что касались обмена (Путин сообщил: этим занималась ФСБ), и те, что идут по линии других спецслужб. Как в случае встречи Нарышкина и Бернса, которую президент тоже прокомментировал:То есть все контакты и переговоры идут по американской инициативе — и на уровне спецслужб, и на уровне МИД, да и между военными (если мы вспомним, как из Пентагона пытались дозвониться Шойгу). Это не значит, что мы отказываемся от контактов: это означает, что для американцев они важнее, чем для нас.И это главный урок для тех, кто продолжает верить в возможность похабного мира (или специально пытается уверить в этом других), позорных уступок или даже капитуляции России: ни о какой сдаче национальных интересов не может быть и речи. Да, в феврале мы замахнулись на решение задач огромного масштаба, но именно понимание этого служит главной гарантией того, что отступать нам некуда, нельзя и бессмысленно. А переговоры об обмене или деятельности посольств не имеют никакого другого содержания — кроме того, что в них и заложено.Содержательные же переговоры станут возможны только после того, как американцы будут готовы обсуждать условия капитуляции Украины. И ни днем раньше.Читайте также:"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисеПротесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь
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байден бут грайнер обмен сша россия колумнист мнение эксперта политика заключенные америка запад трамп путин бутина
байден бут грайнер обмен сша россия колумнист мнение эксперта политика заключенные америка запад трамп путин бутина
Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку
"Глупый и непатриотичный позор для США" — так прокомментировал проведенный Россией и Штатами обмен заключенными бывший президент Дональд Трамп.
А его бывший советник Джон Болтон (вовсе не являющийся сторонником Трампа) и вовсе назвал это "не обменом, а капитуляцией Америки": "Американская сила выглядит не так". Впрочем, и в России некоторые договорились до того, что возвращение Бута — это чуть ли не плата за "сдачу Херсона". Что же произошло и как это характеризует состояние российско-американских отношений?
Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, конечно, войдет в историю. Первая подобная операция состоялась 60 лет назад: в феврале 1962-го в Берлине американский летчик Фрэнсис Пауэрс (пилотировавший сбитый весной 1960 года самолет-разведчик У-2) был обменян на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но если Абель не просидел в американской тюрьме и пяти лет, то Бут провел за решеткой 14, из которых 12 — в Америке, где его приговорили к 25-летнему сроку. Еще до ареста Буту создали в Штатах репутацию самого опасного торговца оружием в мире, что, конечно, смешно.
Точно так же, как Штаты сознательно демонизируют Россию, изображая нас "главной угрозой миру", они и из Бута сделали великого и ужасного "торговца смертью" — и теперь недоумевают, что такой ценный трофей обменяли на черт знает кого.
Понятно, что возмущается оппозиция: Трамп и республиканцы ставят Байдену в вину то, что за Бута получили чернокожую баскетболистку-лесбиянку, осужденную в России за контрабанду наркотиков:
"Что это за сделка: обменять Бриттни Грайнер — баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, — на человека, известного как "торговец смертью", который считается одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!"
Да, Грайнер действительно проявляла неуважение к американскому флагу, но для Белого дома было важно освободить представительницу различных меньшинств, потенциальных избирателей демократов. Переговоры о ее обмене шли с самого задержания в феврале и приговора, вынесенного этим летом, — и их промежуточным итогом стал обмен летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.
Желание Байдена освободить Грайнер помогло наконец-то решить вопрос с Бутом, а жертвой стал осужденный четыре года назад за шпионаж бывший охранник американского посольства Пол Уилан. Ничего личного — просто электоральные расчеты, пусть и не оправдавшиеся: ведь освобождение Грайнер очень нужно было демократам до ноябрьских выборов.
В России же Виктора Бута встретили как героя, потому что за долгие годы заключения он не сломался и не предал свою страну. Обсуждение его будущего сейчас бессмысленно. Конечно, теоретически для него возможна как политическая карьера (ведь есть опыт другой бывшей американской узницы Марии Бутиной, ставшей депутатом Госдумы), так и медийная (наподобие бывшей нелегальной разведчицы Анны Чапман). И хотя Бута уже стали зазывать к себе политические партии — первой стала ЛДПР, — все-таки, скорее всего, он не пойдет ни по медийной, ни по партийной линии. Скорее уж для него будет ближе опыт Андрея Безрукова — бывшего нашего нелегала, ставшего на родине не только "наставником для молодежи", но и серьезным аналитиком.
При этом сам по себе обмен породил множество спекуляций на тему изменений в российско-американских отношениях — это ж все неспроста, это лишь верхушка айсберга, а там тайком такое обсуждают! К тому же в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, на которой обсуждаются вопросы работы посольств и "раздражители" в двусторонних отношениях. И хотя Рябков уточнил, что "это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам, это просто рабочий момент", понятно, что для любителей поиска черных кошек в темной комнате это все отговорки. "Торгуются по Украине, не иначе" — и все в таком духе, с неизменным намеком на то, что "предатели в элите готовы сдать русские интересы".
И в тот же день в Бишкеке Владимира Путина спросили, не означают ли контакты по обмену, "что есть шанс на налаживание более широкого диалога с американцами". Звучало так, как будто Россия только и ищет возможности возобновить прерванные американцами контакты, но ответ Путина был совершенно конкретен:
"Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Это специальный вопрос такой, специфический, прямо скажем. Мы не ставили перед собой задачи от этих переговоров переходить к каким-то другим. Конечно, они создают определенную атмосферу, это правда. Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается".
То есть атмосфера создается — но не больше. И самое главное — все эти контакты идут по инициативе США. И те, что касались обмена (Путин сообщил: этим занималась ФСБ), и те, что идут по линии других спецслужб. Как в случае встречи Нарышкина и Бернса, которую президент тоже прокомментировал:
"Что касается контактов по линии спецслужб — СВР и ЦРУ — с одной и с другой стороны. Это была не наша инициатива — это была инициатива американской стороны. Президент Байден предложил это — мы согласились, как видите. В целом от переговоров мы не ожидали ничего сверхъестественного, они прошли в нормальном рабочем режиме. Партнеры договорились о том, что эти контакты будут продолжены".
То есть все контакты и переговоры идут по американской инициативе — и на уровне спецслужб, и на уровне МИД, да и между военными (если мы вспомним, как из Пентагона пытались дозвониться Шойгу). Это не значит, что мы отказываемся от контактов: это означает, что для американцев они важнее, чем для нас.
И это главный урок для тех, кто продолжает верить в возможность похабного мира (или специально пытается уверить в этом других), позорных уступок или даже капитуляции России: ни о какой сдаче национальных интересов не может быть и речи. Да, в феврале мы замахнулись на решение задач огромного масштаба, но именно понимание этого служит главной гарантией того, что отступать нам некуда, нельзя и бессмысленно. А переговоры об обмене или деятельности посольств не имеют никакого другого содержания — кроме того, что в них и заложено.
Содержательные же переговоры станут возможны только после того, как американцы будут готовы обсуждать условия капитуляции Украины. И ни днем раньше.