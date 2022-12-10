https://uz.sputniknews.ru/20221210/baydena-vinyat-v-obmene-torgovtsa-smertyu-na-chernokojuyu-lesbiyanku-30633043.html

Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку

Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку

Трамп назвал глупым обмен заключенными между Россией и США.

2022-12-10T12:30+0500

2022-12-10T12:30+0500

2022-12-10T12:30+0500

колумнисты

джо байден

обвинение

обмен

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А его бывший советник Джон Болтон (вовсе не являющийся сторонником Трампа) и вовсе назвал это "не обменом, а капитуляцией Америки": "Американская сила выглядит не так". Впрочем, и в России некоторые договорились до того, что возвращение Бута — это чуть ли не плата за "сдачу Херсона". Что же произошло и как это характеризует состояние российско-американских отношений?Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, конечно, войдет в историю. Первая подобная операция состоялась 60 лет назад: в феврале 1962-го в Берлине американский летчик Фрэнсис Пауэрс (пилотировавший сбитый весной 1960 года самолет-разведчик У-2) был обменян на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но если Абель не просидел в американской тюрьме и пяти лет, то Бут провел за решеткой 14, из которых 12 — в Америке, где его приговорили к 25-летнему сроку. Еще до ареста Буту создали в Штатах репутацию самого опасного торговца оружием в мире, что, конечно, смешно.Точно так же, как Штаты сознательно демонизируют Россию, изображая нас "главной угрозой миру", они и из Бута сделали великого и ужасного "торговца смертью" — и теперь недоумевают, что такой ценный трофей обменяли на черт знает кого.Понятно, что возмущается оппозиция: Трамп и республиканцы ставят Байдену в вину то, что за Бута получили чернокожую баскетболистку-лесбиянку, осужденную в России за контрабанду наркотиков:"Что это за сделка: обменять Бриттни Грайнер — баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, — на человека, известного как "торговец смертью", который считается одним из крупнейших торговцев оружием в мире.Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!"Да, Грайнер действительно проявляла неуважение к американскому флагу, но для Белого дома было важно освободить представительницу различных меньшинств, потенциальных избирателей демократов. Переговоры о ее обмене шли с самого задержания в феврале и приговора, вынесенного этим летом, — и их промежуточным итогом стал обмен летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.Желание Байдена освободить Грайнер помогло наконец-то решить вопрос с Бутом, а жертвой стал осужденный четыре года назад за шпионаж бывший охранник американского посольства Пол Уилан. Ничего личного — просто электоральные расчеты, пусть и не оправдавшиеся: ведь освобождение Грайнер очень нужно было демократам до ноябрьских выборов.Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с РоссиейВ России же Виктора Бута встретили как героя, потому что за долгие годы заключения он не сломался и не предал свою страну. Обсуждение его будущего сейчас бессмысленно. Конечно, теоретически для него возможна как политическая карьера (ведь есть опыт другой бывшей американской узницы Марии Бутиной, ставшей депутатом Госдумы), так и медийная (наподобие бывшей нелегальной разведчицы Анны Чапман). И хотя Бута уже стали зазывать к себе политические партии — первой стала ЛДПР, — все-таки, скорее всего, он не пойдет ни по медийной, ни по партийной линии. Скорее уж для него будет ближе опыт Андрея Безрукова — бывшего нашего нелегала, ставшего на родине не только "наставником для молодежи", но и серьезным аналитиком.При этом сам по себе обмен породил множество спекуляций на тему изменений в российско-американских отношениях — это ж все неспроста, это лишь верхушка айсберга, а там тайком такое обсуждают! К тому же в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, на которой обсуждаются вопросы работы посольств и "раздражители" в двусторонних отношениях. И хотя Рябков уточнил, что "это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам, это просто рабочий момент", понятно, что для любителей поиска черных кошек в темной комнате это все отговорки. "Торгуются по Украине, не иначе" — и все в таком духе, с неизменным намеком на то, что "предатели в элите готовы сдать русские интересы".И в тот же день в Бишкеке Владимира Путина спросили, не означают ли контакты по обмену, "что есть шанс на налаживание более широкого диалога с американцами". Звучало так, как будто Россия только и ищет возможности возобновить прерванные американцами контакты, но ответ Путина был совершенно конкретен:То есть атмосфера создается — но не больше. И самое главное — все эти контакты идут по инициативе США. И те, что касались обмена (Путин сообщил: этим занималась ФСБ), и те, что идут по линии других спецслужб. Как в случае встречи Нарышкина и Бернса, которую президент тоже прокомментировал:То есть все контакты и переговоры идут по американской инициативе — и на уровне спецслужб, и на уровне МИД, да и между военными (если мы вспомним, как из Пентагона пытались дозвониться Шойгу). Это не значит, что мы отказываемся от контактов: это означает, что для американцев они важнее, чем для нас.И это главный урок для тех, кто продолжает верить в возможность похабного мира (или специально пытается уверить в этом других), позорных уступок или даже капитуляции России: ни о какой сдаче национальных интересов не может быть и речи. Да, в феврале мы замахнулись на решение задач огромного масштаба, но именно понимание этого служит главной гарантией того, что отступать нам некуда, нельзя и бессмысленно. А переговоры об обмене или деятельности посольств не имеют никакого другого содержания — кроме того, что в них и заложено.Содержательные же переговоры станут возможны только после того, как американцы будут готовы обсуждать условия капитуляции Украины. И ни днем раньше.Читайте также:"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисеПротесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

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