https://uz.sputniknews.ru/20221210/kak-privyknut-k-xolodu--sovety-vracha--30641456.html

Как привыкнуть к холоду – советы врача

Как привыкнуть к холоду – советы врача

Эксперт рассказала, какие способы помогут против холода.

2022-12-10T21:00+0500

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С наступлением зимы многие люди страдают от холода, но к нему можно адаптироваться, считает научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.По мнению эксперта, один из самых эффективных способов привыкнуть к холоду – это закаливание организма в медицинских условиях. Данная процедура положительно влияет на иммунитет, увеличивая уровень защитных сил.Также развить морозоустойчивость поможет употребление в пищу жиров, которые отвечают за запас энергии в организме.При этом нужно учесть, что плохая устойчивость к низким температурам может предупреждать о проблемах с щитовидной железой. Данная проблема развивается из-за недостатка сна и стресса, добавила Шуппо.Читайте также:Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитетаАстрологи назвали знаки зодиака, которые не любят демонстрировать чувства в отношениях

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