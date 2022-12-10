https://uz.sputniknews.ru/20221210/messi-oskorbil-forvarda-sbornoy-niderlandov-30638700.html

Месси оскорбил форварда сборной Нидерландов

Месси оскорбил форварда сборной Нидерландов

Футболист грубо высказался о нидерландском коллеге.

2022-12-10T18:38+0500

2022-12-10T18:38+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

лионель месси

оскорбление

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал форварда сборной Нидерландов Ваута Вегхорста "болваном". Это произошло после матча четверти финала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TyC Sports.Футбольный матч между Аргентиной и Нидерландами прошел вчера и завершился победой аргентинцев.По данным TyC Sports, во время игры у Месси и Вегхорста неоднократно происходили перепалки.Кроме того, капитан аргентинской команды повздорил с главным тренером европейской сборной Луи ван Галом.Напомним, в полуфинальном мачте во вторник аргентинцы сыграют с хорватами.Читайте также:Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира — Пеле обратился к МбаппеЛуис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

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