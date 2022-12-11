https://uz.sputniknews.ru/20221211/v-idee-sozdaniya-gazovogo-soyuza-net-geopoliticheskoy-igry--lavrov-30647174.html

В идее создания газового союза нет геополитической игры — Лавров

В идее создания газового союза нет геополитической игры — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею создания тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

2022-12-11T13:14+0500

2022-12-11T13:14+0500

2022-12-11T13:14+0500

политика

сергей лавров

игра

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Инициатива только обсуждается, а аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". "Никакой "игры" здесь нет", — сказал министр в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".Создание "тройственного газового союза" для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана в конце ноября обсуждали президенты России и Казахстана.В среду вице-премьер — министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

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