https://uz.sputniknews.ru/20221211/v-kashkadarinskoy-oblasti-postroili-detsad-za-schet-agentstva-gosaktivov-30642490.html
В Кашкадарьинской области построили детсад за счет Агентства госактивов
В Кашкадарьинской области построили детсад за счет Агентства госактивов
Общая стоимость проекта составила 6 млрд сумов.
2022-12-11T12:23+0500
2022-12-11T12:23+0500
2022-12-11T12:23+0500
общество
детский сад
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Кокдалинском районе Кашкадарьинской области при спонсорской поддержке Агентства госактивов построили и сдали в эксплуатацию детский сад на 120 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства.Строительство детского сада осуществлялось за счет дополнительных доходов, полученных от продажи государственных активов по более высокой цене, чем их первоначальная оценочная стоимость.В здании детского сада установили современную солнечную электростанцию мощностью 10 КВт*ч, которая будет регулярно и без перебоев снабжать объект электроэнергией.В учреждении на постоянной основе работают 28 сотрудников, которые занимаются обучением детей раннего возраста.Читайте также:В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото"Участвовать в "Голосе" было мечтой" – узбекистанец рассказал о съемках в шоу
кашкадарьинская область
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в кокдалинском районе построили детсад за счет агентства госактивов кашкадарьинская область узбекистан дети образование
в кокдалинском районе построили детсад за счет агентства госактивов кашкадарьинская область узбекистан дети образование
В Кашкадарьинской области построили детсад за счет Агентства госактивов
Общая стоимость проекта составила 6 млрд сумов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Кокдалинском районе Кашкадарьинской области при спонсорской поддержке Агентства госактивов построили и сдали в эксплуатацию детский сад на 120 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства.
Строительство детского сада осуществлялось за счет дополнительных доходов, полученных от продажи государственных активов по более высокой цене, чем их первоначальная оценочная стоимость.
В здании детского сада установили современную солнечную электростанцию мощностью 10 КВт*ч, которая будет регулярно и без перебоев снабжать объект электроэнергией.
В учреждении на постоянной основе работают 28 сотрудников, которые занимаются обучением детей раннего возраста.