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В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото
Участники мероприятия рассмотрели современные практики.
2022-12-10T14:44+0500
2022-12-10T14:44+0500
общество
ташкент
форум
инклюзивное образование
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном представительстве Россотрудничества с 8 по 9 декабря проходил благотворительный форум "Время добрых дел", передает пресс-служба Русского дома.Гостями мероприятия стали преподаватели школ и вузов, психологи, соцработники, волонтеры и родители детей с ментальными отклонениями.В ходе форума участники ознакомились с актуальными практиками психолого-педагогической работы, рассмотрели методики дошкольной подготовки детей с индивидуальными особенностями, а также попробовали на практике принципы проведения адаптивной физкультуры.Ранее в Русском доме в Ташкенте прошел образовательный фестиваль Сибирского федерального университета. Читайте также:Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого АлтаяРоссийские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана
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фото в ташкенте прошел форум по детскому образованию ташкент образование инклюзия дети с особенностями русский дом инклюзивное образование россотрудничество
фото в ташкенте прошел форум по детскому образованию ташкент образование инклюзия дети с особенностями русский дом инклюзивное образование россотрудничество

В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото

14:44 10.12.2022
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
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Участники мероприятия рассмотрели современные практики и методики образовательной подготовки детей с индивидуальными особенностями.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном представительстве Россотрудничества с 8 по 9 декабря проходил благотворительный форум "Время добрых дел", передает пресс-служба Русского дома.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Гостями мероприятия стали преподаватели школ и вузов, психологи, соцработники, волонтеры и родители детей с ментальными отклонениями.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
"Преодолевая трудности, каждому хочется почувствовать поддержку человека, способного понять тебя и разделить твою боль, осознать, что ты не один. Форум "Время добрых дел" помог ощутить всем собравшимся, что только единомышленники могут подарить крылья, крылья любого размера!",- прокомментировала форум консультант образовательных программ Русского дома в Ирина Сульжина.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В ходе форума участники ознакомились с актуальными практиками психолого-педагогической работы, рассмотрели методики дошкольной подготовки детей с индивидуальными особенностями, а также попробовали на практике принципы проведения адаптивной физкультуры.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2022
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Ранее в Русском доме в Ташкенте прошел образовательный фестиваль Сибирского федерального университета.
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