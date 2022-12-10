https://uz.sputniknews.ru/20221210/v-tashkente-proshel-forum-po-detskomu-inklyuzivnomu-obrazovaniyu--foto--30636103.html

В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото

В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото

Участники мероприятия рассмотрели современные практики.

2022-12-10T14:44+0500

2022-12-10T14:44+0500

2022-12-10T14:44+0500

общество

ташкент

форум

инклюзивное образование

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном представительстве Россотрудничества с 8 по 9 декабря проходил благотворительный форум "Время добрых дел", передает пресс-служба Русского дома.Гостями мероприятия стали преподаватели школ и вузов, психологи, соцработники, волонтеры и родители детей с ментальными отклонениями.В ходе форума участники ознакомились с актуальными практиками психолого-педагогической работы, рассмотрели методики дошкольной подготовки детей с индивидуальными особенностями, а также попробовали на практике принципы проведения адаптивной физкультуры.Ранее в Русском доме в Ташкенте прошел образовательный фестиваль Сибирского федерального университета. Читайте также:Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого АлтаяРоссийские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

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