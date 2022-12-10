В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Участники мероприятия рассмотрели современные практики и методики образовательной подготовки детей с индивидуальными особенностями.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столичном представительстве Россотрудничества с 8 по 9 декабря проходил благотворительный форум "Время добрых дел", передает пресс-служба Русского дома.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Гостями мероприятия стали преподаватели школ и вузов, психологи, соцработники, волонтеры и родители детей с ментальными отклонениями.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
"Преодолевая трудности, каждому хочется почувствовать поддержку человека, способного понять тебя и разделить твою боль, осознать, что ты не один. Форум "Время добрых дел" помог ощутить всем собравшимся, что только единомышленники могут подарить крылья, крылья любого размера!",- прокомментировала форум консультант образовательных программ Русского дома в Ирина Сульжина.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В ходе форума участники ознакомились с актуальными практиками психолого-педагогической работы, рассмотрели методики дошкольной подготовки детей с индивидуальными особенностями, а также попробовали на практике принципы проведения адаптивной физкультуры.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Ранее в Русском доме в Ташкенте прошел образовательный фестиваль Сибирского федерального университета.