https://uz.sputniknews.ru/20221211/v-minyuste-obyasnili-chto-delat-chinovniku-s-sobstvennym-biznesom--30641860.html

В Минюсте объяснили, что делать чиновнику с собственным бизнесом

В Минюсте объяснили, что делать чиновнику с собственным бизнесом

Проект постановления будут обсуждать до 22 декабря

2022-12-11T10:11+0500

2022-12-11T10:11+0500

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общество

минюст узбекистана

чиновник

бизнес

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Министерство юстиции разработало проект постановления Кабинета министров, определяющий порядок приостановления предпринимательской деятельности после поступления предпринимателя на государственную гражданскую службу.В первую очередь чиновник должен проинформировать компетентные органы о наличии у него бизнеса. Затем он может выбрать одну из форм приостановления предпринимательской деятельности.В частности, если госслужащий является собственником частного предприятия, то возложить обязанности руководителя необходимо на другое физическое лицо, то есть передать предприятие во временное управление.Кроме того, можно передать имущество в доверительное управление. Такая практика распространена в большинстве зарубежных стран: России, Казахстане, Грузии, Канаде, Южной Корее.В доверительное управление передают предприятия, имущество, объекты недвижимости, ценные бумаги и отдельные права.Также чиновник может выбрать еще один законный способ – добровольно выйти из состава учредителей предприятия.Агентство по противодействию коррупции будет контролировать процесс приостановления предпринимательской деятельности. Если чиновник попытается сокрыть собственный бизнес, то ему предоставят 10-дневный срок, в течение которого необходимо прекратить занятие предпринимательством.Напомним, в конце лета президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственной гражданской службе". Согласно документу, госслужащим запрещается заниматься предпринимательством, владеть счетами за рубежом, а также они обязаны декларировать доходы и имущество.Читайте также:В Узбекистане усилят ответственность за пропаганду азартных игрКакие госорганы лучше защищают информацию: рейтинг

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в минюст объяснили что делать чиновнику с бизнесом могут ли чиновники иметь бизнес госслужащие министерство юстиций узбекистан